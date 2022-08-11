«Шаную героїв України»: Мінветеранів запрошує долучитися до Всеукраїнського забігу

В Україні з міркувань безпеки цього року забіг відбудеться онлайн

Міністерство у справах ветеранів запрошує долучитися до Всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України»:. Про це Міністерство у справах ветеранів повідомляє у Фейсбуці.

У Мінветеранів поінформували, що це – щорічний захід на вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць. Забіг дає можливість вшанувати тих, хто загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, а також продемонструвати вдячність рідним загиблих.

Забіг у 2018 році започаткував батько загиблого Героя російсько-української війни, «кіборга»: Олексія Дурмасенка.

Цьогоріч за підтримки Мінветеранів захід уперше проходитиме не тільки в Україні, а й за кордоном. У пам'ять про українських Героїв будуть бігти у Сполучених Штатах Америки, Польщі, Литві, Німеччині, Угорщині, Швеції, Сінгапурі та інших країнах.

В Україні з міркувань безпеки цього року забіг відбудеться онлайн. Передбачено дистанції 2, 5 та 10 кілометрів.

Усі зареєстровані учасники можуть пробігти обрану дистанцію у період із 24 серпня до 25 вересня цього року.

Реєстрація на забіг триває до 19 вересня за посиланням.