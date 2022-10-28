Сигнал повітряної тривоги: ЗСУ пояснили, коли включаються сирени

Тривога може бути пов’язана з ракетною атакою з акваторії Чорного чи Азовського моря

Повітряна тривога не завжди супроводжується завданням ударів та руйнуваннями

Сигнал про повітряну тривогу в Україні вмикають завжди, коли є загроза населенню, військовим та всьому, що є у країні. Про це розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Українського радіо».

Як зазначив військовий, тривога може бути пов’язана з ракетною атакою з акваторії Чорного чи Азовського моря, або ж коли вилітають літаки стратегічної авіації – бомбардувальники Ту-160 або Ту-195. «Відповідно, одразу надходить оперативна інформація про те, що є висока ймовірність запуску ракет, у такому разі вмикається повітряна тривога», – повідомив Ігнат.

Також попередження про повітряну тривогу вмикається, коли є інформація, що Росія планує застосувати зенітні ракети по наземних цілях, наприклад, С-300. Те ж стосується РСЗВ.

Ігнат наголосив, що повітряна тривога не завжди супроводжується завданням ударів та руйнуваннями.

Нагадаємо, триває 247-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області.