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Синоптики оголосили штормове попередження у більшості областей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Синоптики оголосили штормове попередження у більшості областей
На Київщині буде хмарно з проясненнями, часом гроза
фото ілюстративне

Очікуються дощі з грозами

Завтра, 11 серпня, у більшості областей України оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«11 серпя у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях грози», – йдеться в повідомленні. 

У західних, північних та більшості центральних областей хмарно з проясненнями; часом дощі грози; температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. На решті території мінлива хмарність; вночі без опадів, вдень місцями короткочасий дощ, гроза; температура вночі 17-22°, вдень 28-33°.

Вітер в країні північно-східний 5-10 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 11 серпня
Прогноз погоди на 11 серпня
Укргідрометцентр

Зокрема, на Київщині буде хмарно з проясненнями, часом гроза. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 22-27°. У столиці вночі 14-16°, вдень 24-26°.

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Теги: прогноз погоди дощ Київ

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