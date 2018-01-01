Синоптики попередили про сильні снігопади з 18 січня

Протягом найближчих днів температура знизиться у нічні години до 4-9 градусів морозу

У центральній частині України 18 січня очікуються дуже сильні снігопади, налипання мокрого снігу та хуртовини. Про це сказав керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда час засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо заходів з запобігання надзвичайних ситуацій у зимовий період. «18 січня ми чекаємо проходження через центральну частину



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Протягом найближчих днів температура знизиться у нічні години до 4-9 градусів морозу

У центральній частині України 18 січня очікуються дуже сильні снігопади, налипання мокрого снігу та хуртовини. Про це сказав керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда час засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо заходів з запобігання надзвичайних ситуацій у зимовий період.

«18 січня ми чекаємо проходження через центральну частину України, крім сходу і заходу, достатньо активних циклонів, які призведуть до сильного випадіння снігу, місцями дуже сильного, налипання мокрого снігу, посилення швидкості вітру, хуртовини. Чекаємо, що приріст снігового покриву добавиться ще на 10-20 см у більшості областей України», - сказав Кульбіда.

Також, за його словами, 15-17 січня, спочатку на Лівобережжі, а потім й на іншій території України, очікується випадіння снігу товщиною до 10 см.

21-22 січня, продовжив він, через переміщення з Балканського півострова глибокого й активного циклону, передбачається ускладнення погодних умов: сильні снігопади з переходом у дощ, дощ з переходом у сніг, штормові вітри, ожеледицю, посилення штормового вітру до 15-24 м/с і значні коливання температурного режиму.

Крім того, сказав Кульбіда, протягом найближчих днів температура знизиться у нічні години до 4-9 градусів морозу, на північному сході до 10-14 морозу.