Скільки квартир і земельних ділянок отримали військові



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Майже кожен третій учасник АТО отримав земельну ділянку

Майже 5,7 тис. квартир виділили військовим та рятівникам за останні три роки. Про це повідомив прем’єр Володимир Гройсман, представляючи результати роботи уряду.

Так, більше 5690 квартир було надано військовослужбовцям Збройних сил, Нацгвардії, ДСНС та Держприкордонслужби.

Учасники АТО отримали 130,4 тис. земельних ділянок. Їх загальна площа – понад 181,8 тис. га.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2019 р. статус учасника бойових дій надано 363,3 тис. особам.