Сьогодні – перша поминальна батьківська субота 2023 року. Що слід робити

Нині відзначають вселенську м'ясопусну суботу, до храму несуть хліб, крупи, олію, борошно, печиво, цукор, цукерки, сіль

У році 12 поминальних днів. Це ті дні, коли віряни вшановують пам'ять покійних родичів. За православним календарем, перша поминальна батьківська субота в цьому році відзначається саме сьогодні, 18 лютого.

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Як відомо, поминальні дні присвячені всім тим предкам, які вже померли. За традицією цими днями в храмах проводяться спеціальні заупокійні богослужіння, під час яких священник читає особливі молитви. Потім віряни відвідують кладовища, готують поминальну трапезу біля могил родичів та вдома.

Цього дня люди відвідують богослужіння. Можна нести поминальні записки. До них слід занести ім’я померлого родича у родовому відмінку. Це дуже важливо. Також зверніть увагу на те, що до молитви не можна додавати людей, які нехрещені у православ’ї, або хрещені, але здійснили самогубство.

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До храму можна нести хліб, крупи, олію, борошно (для приготування просфор), печиво, цукор, цукерки, сіль.

В праці святого Августина про це написано: «Не можна заперечувати, що душі померлих отримують полегшення завдяки побожності своїх живих родичів, коли ті складають за них жертву Посередника або коли в церкві дають милостиню». Також існує традиція після богослужіння відвідувати кладовище, молитися там за душі покійних.