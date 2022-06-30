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    Суспільство

    Спека, похолодання, грози та смерчі: прогноз погоди на 30 червня

    Синоптики прогнозують істотне погіршення погодних умов 30 червня - Спека, похолодання, грози та смерчі: прогноз погоди на 30 червня
    Синоптики прогнозують істотне погіршення погодних умов 30 червня
    фото: glavcom.ua

    30 червня, у четвер, спека затримається лише у західних областях

    У четвер, 30 червня, в Україні очікується погіршення погоди – прогнозують грози, пориви вітру та град у більшості регіонів країни. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Швидкість вітру внаслідок негоди сягатиме 15-20 м/с.

    30 червня в Україні, окрім західних та більшості східних областей, грози. У центральних та південних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

    Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що протягом 30 червня погода в Україні буде найрізноманітнішою і залежатиме від конкретного регіону. Спека пануватиме на Заході України, тоді як в інших областях вона потрохи спадатиме.

    «Через значні температурні контрасти – від +35 до +25 градусів – та діяльність атмосферних фронтів у більшості областей України очікуються місцями зливи, грози, град, шквали та навіть мікросмерчі», – зазначила Діденко.

    Вона додала, що західні області належатимуть області підвищеного атмосферного тиску, тому там якісь суттєві опади малоймовірні.

    У Києві 30 червня очікується послаблення спеки. Температура повітря впродовж дня коливатиметься у межах +28...+29 градусів. Дощ з грозою можливий, проте сильних злив не передбачається.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Спека, похолодання, грози та смерчі: прогноз погоди на 30 червня