Сумські поліцейські подарували сім’ї із 8 дітьми шкільне приладдя (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Багатодітна родина з Донеччини отримала від сумських поліцейських подарунки

З новенькими ранцями, подарованими бійцями спецроти «Суми», підуть на свято першого дзвоника четверо братів та сестричка Гоголенки, які проживають в місті Українськ, що на Донеччині. Передаючи малечі ці наплічники та солодощі, заступник командира роти Микола Графов побажав їм міцного здоров‘я, наполегливості й старанності в навчанні, щирих друзів, мудрих вчителів та мирного неба над головою. Про це повідомив відділ комунікації поліції Сумської області.

Першого вересня на всій території нашої держави розпочинається новий навчальний рік – сотні дітей прийдуть до шкіл за новими знаннями. Тож і підготовка до навчання повинна бути відповідна. В «прифронтовій» зоні Донецької області, де нині тільки-тільки починає відроджуватися спокійне життя, придбати потрібні речі інколи просто ніде.

Тож коли бійці роти патрульної поліції спеціального призначення «Суми», що нині несуть службу на Донеччині, дізналися про цю проблему багатодітної сім‘ї Гоголенко, то вирішили допомогти батькам зібрати малечу до школи.

Подружжя виховує 6 синів і 2 донечки. П‘ятеро з них вже навчаються у міській школі №2. Батьки розуміють важливість отримання освіти, тож роблять все від них залежне, аби діти здобували знання, розвивали свої творчі здібності та зростали добрими людьми з міцними духовними та моральними принципами.

Коли сумські полісмени завітали до їх будинку, сім‘я радо зустріла гостей. Бійці привезли й вручили малечі різноманітні солодощі і новенькі ранці, укомплектовані шкільним знаряддям. Дітвора з захопленням оглядала подарунки; тішилися гості, спостерігаючи за ними. Мама Юля щиро дякувала правоохоронцям за їх увагу і турботу. Та сердечно бажала здоров‘я, довгого віку й щастя не тільки їм самим, а й їхнім родинам. А діти, у свою чергу, пообіцяли добре навчатися і у всьому допомагати батькам та молодшим братикам і сестричкам.