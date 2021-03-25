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    Трохи потепліє, подекуди – йтиме сніг: прогноз погоди в Україні на 25 березня

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    Трохи потепліє, подекуди – йтиме сніг: прогноз погоди в Україні на 25 березня

    Вітер в країні буде переважно північний, 5-10 м/с

    У четвер, 25 березня, в Україні погода буде різною - на півдні, у центрі та на сході очікується сніг з дощем, а на півночі та заході буде сухо і сонячно, щоправда у Карпатах триматиметься мороз.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Так, за прогнозами синоптиків, у південних, східних та більшості центральних областей хмарно, сніг, вдень з дощем, у південно-східній частині місцями значні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

    Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

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    На решті території мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла (в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-4° морозу).

    У Києві 25 березня будо сухо. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла.

    Теги: Укргідрометцентр вітер
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