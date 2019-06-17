У Чернівцях встановили рекорд з виконання «Червоної рути»



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Рекорд вставили в рамках фестивалю «Обнова-фест» Фото: Укрінформ

Легендарну пісню Івасюка одночасно заспівала рекордна кількість людей

На етно-духовному фестивалі «Обнова-фест» у Чернівцях «Червону руту» Володимира Івасюка одночасно заспівала рекордна кількість людей.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Рекорд України встановлено. Нам вручили нагороду в категорії «Масові заходи». Представники Книги рекордів України зафіксували цей показник», - сказав після виконання пісні ведучий зі сцени.

Як відомо, ХІ етно-духовний фестиваль «Обнова-фест» цьогоріч присвятили Року сім’ї в Україні, а також композитору й поету Володимиру Івасюку.

У ньому взяли участь гурти Ot Vinta, ФлайzZzа, The Doox, Toloka, Denomen. У рамках фестивалю відбулися лекції вуличного університету, показ у кінотеатрі просто неба, а також мистецькі акції, флешмоби і лицарські бої

Нагадаємо, судова експертиза встановила, що відомий український композитор Володимир Івасюк, якого знайшли повішеним у лісі, не міг це зробити самотужки.