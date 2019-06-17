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    Суспільство

    У Чернівцях встановили рекорд з виконання «Червоної рути»

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    <p>Рекорд вставили в рамках фестивалю &laquo;Обнова-фест&raquo;</p> - У Чернівцях встановили рекорд з виконання «Червоної рути»

    Рекорд вставили в рамках фестивалю «Обнова-фест»

    Фото: Укрінформ

    Легендарну пісню Івасюка одночасно заспівала рекордна кількість людей

    На етно-духовному фестивалі «Обнова-фест» у Чернівцях «Червону руту» Володимира Івасюка одночасно заспівала рекордна кількість людей.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    «Рекорд України встановлено. Нам вручили нагороду в категорії «Масові заходи». Представники Книги рекордів України зафіксували цей показник», - сказав після виконання пісні ведучий зі сцени.

    Як відомо, ХІ етно-духовний фестиваль «Обнова-фест» цьогоріч присвятили Року сім’ї в Україні, а також композитору й поету Володимиру Івасюку.

    У ньому взяли участь гурти Ot Vinta, ФлайzZzа, The Doox, Toloka, Denomen. У рамках фестивалю відбулися лекції вуличного університету, показ у кінотеатрі просто неба, а також мистецькі акції, флешмоби і лицарські бої

    Нагадаємо, судова експертиза встановила, що відомий український композитор Володимир Івасюк, якого знайшли повішеним у лісі, не міг це зробити самотужки.

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