У християн розпочався Страсний тиждень: що треба, а що не можна робити



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Церква особливо шанує ці дні, а віруючі прагнуть провести Страсний тиждень в духовних роздумах і молитвах

Сьогодні, 22 квітня, у християн розпочинається Страсний тиждень, або Страсна седмиця – найскорботніші дні перед святом Христового Воскресіння.

Цей період цілком присвячений останнім подіям з життя Ісуса Христа: таємній вечері з учнями, підлій зраді Юдою, арешту, неправедному суду, знущанням, Його стражданням, смерті на Хресті та погребінню.

Кожен день Страсного тижня називається Великим. У храмах проходять особливі служби - найбільш урочисті у всьому церковному році. У ці сім днів не святкують дні святих, не поминають померлих, не проводять вінчання і хрещення - всі обряди в цей час присвячені підготовці до Христового Воскресіння.

Страсний тиждень пов’язаний із багатьма обрядодіями, кожен день тижня має своє сакральне значення. Здавна у понеділок Страсної седмиці українці, особливо жінки, починали велике прибирання хати. Ще до сходу сонця матері будили дочок, нагадуючи, що «недалечко красне яєчко», а тому потрібно «помити хату». Вмившись, господарниці починали білити стіни та стелю, змащувати жовтою глиною долівку, а рудою обводити підвалини в хаті та присьбу на дворі. Білити дім, піч, було ритуалізованим дійством, пов’язаним з мотивом «світу білого», чистоти. Також вважалося, що від цього дня вужі та інші гади починали міняти шкіру.

Піст на Страсному тижні є найсуворішим. Обмеження в харчуванні покликані тільки допомогти віруючим напередодні Великодня зосередитися не на фізичному, а на духовному, і не є самоціллю. Насамперед мова йде про внутрішнє покаяння в гріхах, поганих вчинках і думках. Віруючі намагаються приділяти увагу молитві, а не розвагам та метушні, більше допомагати ближнім.

Що ж стосується власне правил харчування, то вони теж залежать від конкретного дня Страсної седмиці. Найсуворіший в році піст починається у Великий понеділок. У цей день дозволяється їсти лише хліб, фрукти і овочі, а також мед і горіхи. У вівторок і середу можна також їсти сиру їжу без олії. У четвер - невелике послаблення, можна гарячу їжу рослинного походження з рослинним же маслом. У Страсну п'ятницю віруючі утримуються від їжі до винесення плащаниці на богослужінні. В суботу можна гарячу їжу без олії.