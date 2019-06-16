У львівському аеропорту затримуються рейси до Єгипту



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Причини затримки рейсів не повідомляються

У львівському аеропорту рейси авіакомпанії «Буковина Ейрлайнз» до Шарм-ель-Шейху та Хургади затримуються більш ніж на добу. Про це повідомляє Міжнародний аеропорт «Львів» у Facebook.

Прес-служба аеропорту повідомила, що рейс BKV2093 з вильотом до Хургади затримується до 18:00 16 червня 2019, а приліт з Хургади рейсом BKV2094 затримується до 02:50 17 червня 2019.

«Рейс BKV2079 Львів-Шарм-ель-Шейх затримується з вильотом до 13-40 16.06.2019 (плановий 04-00 16.06.2019), оскільки виконуватиметься бортом, який прибуде рейсом BKV2080 з Шарм-ель-Шейха о 12-50», - заявили в аеропорті «Львів».

Раніше повідомлялося, що Wizz Air додасть 10 щотижневих рейсів до Львова. Зміна частоти торкнеться п'яти напрямів, зокрема, найбільше збільшення відбудеться на лінії Львів-Братислава, на якій Wizz Air в майбутньому зимовому сезоні буде виконувати п'ять рейсів на тиждень, а не два, як роком раніше.

Нагадаємо, що рейси SkyUp з «Борисполя» виконуються за розкладом. Перший заступник генерального директора Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Євгеній Дихне зазначив, що ухвала суду ще не набрала законної сили, у зв’язку з поданням апеляції SkyUp Airlines на ухвалу суду першої інстанції.