  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У львівському аеропорту затримуються рейси до Єгипту

    • Розсилка
    У львівському аеропорту затримуються рейси до Єгипту

    Причини затримки рейсів не повідомляються

    У львівському аеропорту рейси авіакомпанії «Буковина Ейрлайнз» до Шарм-ель-Шейху та Хургади затримуються більш ніж на добу. Про це повідомляє Міжнародний аеропорт «Львів» у Facebook.

    Прес-служба аеропорту повідомила, що рейс BKV2093 з вильотом до Хургади затримується до 18:00 16 червня 2019, а приліт з Хургади рейсом BKV2094 затримується до 02:50 17 червня 2019.

    Читайте також

    «Рейс BKV2079 Львів-Шарм-ель-Шейх затримується з вильотом до 13-40 16.06.2019 (плановий 04-00 16.06.2019), оскільки виконуватиметься бортом, який прибуде рейсом BKV2080 з Шарм-ель-Шейха о 12-50», - заявили в аеропорті «Львів».

    Раніше повідомлялося, що Wizz Air додасть 10 щотижневих рейсів до Львова. Зміна частоти торкнеться п'яти напрямів, зокрема, найбільше збільшення відбудеться на лінії Львів-Братислава, на якій Wizz Air в майбутньому зимовому сезоні буде виконувати п'ять рейсів на тиждень, а не два, як роком раніше.

    Нагадаємо, що рейси SkyUp з «Борисполя» виконуються за розкладом. Перший заступник генерального директора Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Євгеній Дихне зазначив, що ухвала суду ще не набрала законної сили, у зв’язку з поданням апеляції SkyUp Airlines на ухвалу суду першої інстанції.

    Читайте також
    Аеропорт Бориспіль Львів Wizz Air аеропорт SkyUp
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ