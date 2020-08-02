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    Суспільство

    Українські курорти стають популярними: з'явилося відео, як туристів доставляють гелікоптерами

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    У Кирилівці помітили <span>&laquo;</span>елітних<span>&raquo;</span> туристів на вертольоті - Українські курорти стають популярними: з'явилося відео, як туристів доставляють гелікоптерами
    У Кирилівці помітили «елітних» туристів на вертольоті

    У Кирилівці на відео зняли туристів, які прибули на курорт на приватному вертольоті

    У Кирилівці помітили елітних туристів, які дісталися на курорт незвичайним способом. Так, очевидці зняли вертоліт, що приземлився на поле біля Кирилівки.

    З повітряного судна вийшло кілька людей, які в ударному темпі почали вивантажувати речі.

    Як пишуть в соцмережі, гвинтокрила машина виконує функції таксі й скористатися ним можуть всі бажаючі. Базується вертоліт на одній з баз відпочинку, розташованій на косі Пересип. Прогулянка на вертольоті коштує від 700 грн, що цілком по кишені курортникам. Скільки коштують цільові перевезення туристів із зазначених точок - невідомо.

    У співтоваристві, де було опубліковано відео, коментатори пишуть, що із задоволенням би скористалися способом доставки по повітрю, адже стояти у величезних пробках на перевантаженій трасі задоволення мало.

    таксі вертоліт речі
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