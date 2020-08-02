Українські курорти стають популярними: з'явилося відео, як туристів доставляють гелікоптерами



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У Кирилівці помітили « елітних » туристів на вертольоті

У Кирилівці на відео зняли туристів, які прибули на курорт на приватному вертольоті

У Кирилівці помітили елітних туристів, які дісталися на курорт незвичайним способом. Так, очевидці зняли вертоліт, що приземлився на поле біля Кирилівки.

З повітряного судна вийшло кілька людей, які в ударному темпі почали вивантажувати речі.

Як пишуть в соцмережі, гвинтокрила машина виконує функції таксі й скористатися ним можуть всі бажаючі. Базується вертоліт на одній з баз відпочинку, розташованій на косі Пересип. Прогулянка на вертольоті коштує від 700 грн, що цілком по кишені курортникам. Скільки коштують цільові перевезення туристів із зазначених точок - невідомо.

У співтоваристві, де було опубліковано відео, коментатори пишуть, що із задоволенням би скористалися способом доставки по повітрю, адже стояти у величезних пробках на перевантаженій трасі задоволення мало.