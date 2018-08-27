Українські льотчики продемонстрували високий рівень підготовки на авіашоу в Польщі



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Виступ українців отримав схвальні відгуки від іноземних колег та авіаційних фанатів Європи

Протягом 24-26 серпня 2018 року військова авіація Повітряних Сил Збройних Сил України брала участь у Міжнародному авіаційному показі «International Airshow-2018» з нагоди святкування 100-ї річниці з дня створення Збройних Сил Республіки Польща, який відбувався на авіаційній базі Радом (Республіка Польща). Про це інформує командування Повітряних сил ЗСУ.

Українську делегацію очолив перший заступник командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Аркадій Вашутін. В авіаційному показі брали участь особовий склад та авіаційна техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. Україна була представлена на статичному показі літаками Су-25УБ та Ан-26, які зібрали навколо себе чисельний натовп відвідувачів авіапоказу.

Льотчики-інструктори Олександр Оксанченко та Юрій Булавка на учбово-бойовому літаку Су-27, попри примхи погоди, показали свою нову пілотажну програму. Виступ українців отримав схвальні відгуки від іноземних колег та авіаційних фанатів Європи.

Під час міжнародного авіаційного показу «International Airshow-2018» українські військові льотчики обмінялися досвідом із льотними екіпажами інших країн, обговорили з іноземними колегами взаємовигідні напрями двостороннього військового співробітництва.