Українські ветерани провели мітинг на честь річниці проголошення Ізраїлю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: «Радіо Свобода» На мітингу у Києві

До організації мітингу долучилися народний депутат України Георгій Логвінський та військовослужбовець армії Ізраїлю Цві Аріелі

У Києві ветерани АТО і волонтери відзначили 70-річчя від проголошення Держави Ізраїль. Більш як двадцятеро представників єврейської спільноти України, ветерани та учасники бойових дій на сході України, волонтери, лідери кримськотатарської та вірменської громад взяли участь у мітингу на Майдані незалежності.

Серед організаторів мітингу – народний депутат України, співголова групи міжпарламентських зв’язків з Державою Ізраїль Георгій Логвінський, неурядовий «міжнародний Альянс-Шалом», українські громадські організації.

Ініціатор мітингу, військовослужбовець армії Ізраїлю, інструктор українських військових підрозділів Цві Аріелі у розмові з «Радіо Свобода» пояснив, що завданням заходу є продемонструвати солідарність із народом Ізраїлю, де підтримка України зростає.

«Ізраїль та Україна потрібні одне одному: люди в Ізраїлі розуміють, що таке войовнича зовнішня політика держави-сусіда, напад на територію суверенної держави. А в Україні все більше людей, насамперед, серед учасників бойових дій на сході, політиків і громадських діячів, цікавляться ізраїльським досвідом побудови державності та боротьби за його територіальну цілісність», – сказав Аріелі у виступі під час мітингу.

Журналіст і волонтер Юрій Бутусов наголосив, що Ізраїль із перших днів російської агресії підтримує Україну: поранені українські військовослужбовці і добровольці проходять реабілітацію та лікування у медичних клініках Держави Ізраїль, мешканці цієї країни з перших днів війни на сході України передавали медикаменти і засоби індивідуального захисту для українських бійців.

Почесний консул Ізраїлю у західному регіоні України Олег Вишняков назвав важливим той факт, що нині ізраїльтяни передають свій досвід інноваційного та наукового розвитку держави українцям тощо.

Держава Ізраїль була проголошена 14 травня 1948 року.

У самому Ізраїлі цей день відзначають за традиційним юдейським календарем, 5-го дня місяця іяра. Цей день припадає в різні роки на різні дати за григоріанським календарем. Цього року Ізраїль святкував свій День незалежності 19 квітня.

Джерело: Радіо Свобода