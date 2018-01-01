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    В Естонії на металургійному підприємстві загинув український робітник

    Робітник з України потрапив під металеву деталь, яка важить близько тонни
    На металургійному підприємстві в естонському місті Тюрі стався нещасний випадок, в результаті якого загинув 45-річний громадянин України. Про це повідомляє естонська газета Postimees. «Робітник з України потрапив під металеву деталь, яка важить близько тонни, і загинув», - йдеться в повідомленні. Прес-секретар департаменту
    • Сьогодні, 05:26
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    <p>Поліцейський на підприємстві, де стався нещасний випадок</p>
    Фото: Postimees

    Поліцейський на підприємстві, де стався нещасний випадок

    Робітник з України потрапив під металеву деталь, яка важить близько тонни

    На металургійному підприємстві в естонському місті Тюрі стався нещасний випадок, в результаті якого загинув 45-річний громадянин України.

    Про це повідомляє естонська газета Postimees.

    «Робітник з України потрапив під металеву деталь, яка важить близько тонни, і загинув», - йдеться в повідомленні.

    Прес-секретар департаменту поліції і прикордонної охорони Вікторія Корпан повідомила, що причину смерті чоловіка з'ясує експертиза, хоча «немає підстав вважати, що смерть настала в результаті злочину».

    У зв'язку з інцидентом розпочато розслідування. За попередніми даними, українець загинув у суботу.

    Нагадаємо, у середині лютого внаслідок обвалу конструкцій на будівництві житлового будинку в Подільському районі Києва загинув 17-річний робітник.

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