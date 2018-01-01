В Естонії на металургійному підприємстві загинув український робітник
- Сьогодні, 05:26
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Поліцейський на підприємстві, де стався нещасний випадок
Робітник з України потрапив під металеву деталь, яка важить близько тонни
На металургійному підприємстві в естонському місті Тюрі стався нещасний випадок, в результаті якого загинув 45-річний громадянин України.
Про це повідомляє естонська газета Postimees.
«Робітник з України потрапив під металеву деталь, яка важить близько тонни, і загинув», - йдеться в повідомленні.
Прес-секретар департаменту поліції і прикордонної охорони Вікторія Корпан повідомила, що причину смерті чоловіка з'ясує експертиза, хоча «немає підстав вважати, що смерть настала в результаті злочину».
У зв'язку з інцидентом розпочато розслідування. За попередніми даними, українець загинув у суботу.
Нагадаємо, у середині лютого внаслідок обвалу конструкцій на будівництві житлового будинку в Подільському районі Києва загинув 17-річний робітник.