В Естонії на металургійному підприємстві загинув український робітник

Робітник з України потрапив під металеву деталь, яка важить близько тонни

На металургійному підприємстві в естонському місті Тюрі стався нещасний випадок, в результаті якого загинув 45-річний громадянин України. Про це повідомляє естонська газета Postimees. «Робітник з України потрапив під металеву деталь, яка важить близько тонни, і загинув», - йдеться в повідомленні. Прес-секретар департаменту



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Фото: Postimees Поліцейський на підприємстві, де стався нещасний випадок

Робітник з України потрапив під металеву деталь, яка важить близько тонни

На металургійному підприємстві в естонському місті Тюрі стався нещасний випадок, в результаті якого загинув 45-річний громадянин України.

Про це повідомляє естонська газета Postimees.

«Робітник з України потрапив під металеву деталь, яка важить близько тонни, і загинув», - йдеться в повідомленні.

Прес-секретар департаменту поліції і прикордонної охорони Вікторія Корпан повідомила, що причину смерті чоловіка з'ясує експертиза, хоча «немає підстав вважати, що смерть настала в результаті злочину».

У зв'язку з інцидентом розпочато розслідування. За попередніми даними, українець загинув у суботу.

Нагадаємо, у середині лютого внаслідок обвалу конструкцій на будівництві житлового будинку в Подільському районі Києва загинув 17-річний робітник.