У «Слузі» заявили, що підготовку до опалювального сезону зірвано

Кожен третій блок державної «Центренерго» сьогодні не може працювати, стверджує Буймістер

Буймістер вважає, що імпорт і маніпуляції трейдерів призвели до зриву підготовки до опалювального сезону

Підготовка до опалювального сезону повністю зірвана через імпорт електричної енергії і маніпуляції посередників і спекулянтів. Про це повідомила народний депутат «Слуга Народу» Людмила Буймістер.

«Сьогодні рівно 80 днів до початку опалювального сезону. В країні немає ні вугілля, ні можливості, щоб його придбати. Ремонтна кампанія по суті зірвана і енергосистема впевнено скочується в прірву. Все йде до того, що в заголовки медіа повернеться термін «віялові відключення», – заявила нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Вона наголосила, що уже зараз 12 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ зупинені через відсутність вугілля і газу.

«Кожен третій блок державної «Центренерго» сьогодні не може працювати, бо на складах немає вугілля і грошей, щоб заплатити за газ. Держкомпанія звернулася до РНБО з проханням виділили з резервного фонду гроші на закупівлю вугілля», – заявила нардеп.

Вона додала, що сьогоднішня криза і ризик віялових відключень – це прямий наслідок масштабних зловживань фірм-посередників, які пограбували генеруючі компанії на мільярди гривень.

«Фактично 4-6 компаній «без роду і племені» вивели з енергоринку десятки мільярдів гривень, яких було би достатньо для впевненої підготовки до опалювального сезону», – додала Буймістер.

Нагадаємо, на початку липня загострилася криза на енергоринку через маніпуляції трейдерів. Запаси вугілля за місяць впали на 25% до рекордно низьких 950 тис. т, а третина енергоблоків державних ТЕС зупинилися через брак вугілля і газу.

Ціни на електроенергію упродовж останніх 4 місяців штучно знаходилися на рівні нижче собівартості виробництва, що позбавило реальних виробників кошти на закупівлю палива і проведення ремонтів.

