В Україні буде тепло та сонячно: прогноз погоди на 10 вересня
Синоптики обіцяють мінливу хмарність
Погода в Україні у четвер, 10 вересня, буде сонячною, сухою та теплою. Повітря прогріється до +20..+29 градусів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +20...+25 градусів.
На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, удень +23...+28 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, удень +25...+30 градусів.
На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, у Луганській області +6...+11 градусів; вдень +22...+27 градусів.
На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, удень +24...+29 градусів.
У Києві вітер північно-західний, 5-10 м/с, без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря вдень +25...+27 градусів.