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    Суспільство

    В Україні буде тепло та сонячно: прогноз погоди на 10 вересня

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    В Україні буде тепло та сонячно - В Україні буде тепло та сонячно: прогноз погоди на 10 вересня
    В Україні буде тепло та сонячно

    Синоптики обіцяють мінливу хмарність

    Погода в Україні у четвер, 10 вересня, буде сонячною, сухою та теплою. Повітря прогріється до +20..+29 градусів.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +20...+25 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, удень +23...+28 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, удень +25...+30 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, у Луганській області +6...+11 градусів; вдень +22...+27 градусів.

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    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+15 градусів, удень +24...+29 градусів.

    У Києві вітер північно-західний, 5-10 м/с, без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря вдень +25...+27 градусів.

    прогноз погоди повітря вітер
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