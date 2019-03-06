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    Суспільство

    В Україні продовжили ще на рік заборону ретрансляції каналу RTVI

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    У лютому 2019 року Нацрада провела моніторинг телеканалу - В Україні продовжили ще на рік заборону ретрансляції каналу RTVI
    У лютому 2019 року Нацрада провела моніторинг телеканалу

    Ретрансляцію телеканалу RTVI припинили півроку тому через систематичне порушення українського законодавства

    Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення продовжила припинення ретрансляції телеканалу RTVI в Україні. Про це повідомляє прес-служба Нацради.

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    Ретрансляцію телеканалу RTVI, що має британську юрисдикцію, припинили ще півроку тому через систематичне порушення українського законодавства.

    Зокрема в ефірі каналу фіксували показ фільмів за участю російських акторів, які підпадають під санкції, а також передач, у яких виправдовується військова агресія проти України.

    У лютому 2019 року Нацрада провела моніторинг телеканалу, щоб з'ясувати, чи привів телеканал свою діяльність до відповідності українському законодавству. Виявилось, що порушення не усунені.

    Нагадаємо, щоб забезпечити виконання закону про мовні квоти, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала 21 радіостанцію на суму понад 1,7 млн грн.

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