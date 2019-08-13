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    Суспільство

    В Україні вступна кампанія до закладів профосвіти триватиме до 1 жовтня

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    Кваліфікованих робітників на сьогодні чекають, як у регіонах, так і в столиці - В Україні вступна кампанія до закладів профосвіти триватиме до 1 жовтня
    Кваліфікованих робітників на сьогодні чекають, як у регіонах, так і в столиці

    Цього року було виділено 123 тис. 315 бюджетних місць, на яких вступники можуть безоплатно отримати професійну освіту

    В Україні цього року заклади професійної освіти, що матимуть недоукомплектовані групи для навчання за кошти регіонального або державного бюджету, зможуть продовжити прийом заяв до 1 жовтня.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

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    «Відповідно до Правил прийому зарахування до закладів профосвіти має завершуватися до початку навчально року, а саме до 1 вересня. Однак у разі невиконанні регіонального або державного замовлення закладам надається можливість провести додатковий набір вступників. Йдеться про набір на окремі професії або спеціальності в межах ліцензованого обсягу закладу», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що цього року було виділено 123 тис. 315 бюджетних місць, на яких вступники можуть безоплатно отримати професійну освіту.

    З них 109 249 місць - це регіональне замовлення, 14 066 - держзамовлення, зокрема, 7 287 - за професіями загальнодержавного значення.

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