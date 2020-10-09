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    Суспільство

    В Україну повертається бабине літо: прогноз погоди на 9 жовтня

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    В Україну повертається бабине літо - В Україну повертається бабине літо: прогноз погоди на 9 жовтня
    В Україну повертається бабине літо

    Невеликі дощі очікуються лише в Житомирській і місцями в Київській областях

    У п’ятницю, 9 жовтня, погода в Україні буде переважно без дощів.

    Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

    Невеликі дощі очікуються лише в Житомирській і місцями в Київській областях.

    Вітер вщухне, але очікуються тумани.

    Температура повітря вдень очікується в більшості областей України +18 – +23 градуси, на півдні +20 – +25 градусів.

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    У західних областях буде свіжіше, +14 – +17 градусів, але прохолоду компенсувати сонце.

    У Києві в п’ятницю передбачається тепла погода з максимальною температурою повітря до +20 градусів, можливий туман.

    повітря вітер літо
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