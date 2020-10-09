В Україну повертається бабине літо: прогноз погоди на 9 жовтня



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В Україну повертається бабине літо

Невеликі дощі очікуються лише в Житомирській і місцями в Київській областях

У п’ятницю, 9 жовтня, погода в Україні буде переважно без дощів.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

Невеликі дощі очікуються лише в Житомирській і місцями в Київській областях.

Вітер вщухне, але очікуються тумани.

Температура повітря вдень очікується в більшості областей України +18 – +23 градуси, на півдні +20 – +25 градусів.

У західних областях буде свіжіше, +14 – +17 градусів, але прохолоду компенсувати сонце.

У Києві в п’ятницю передбачається тепла погода з максимальною температурою повітря до +20 градусів, можливий туман.