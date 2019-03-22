  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Вибори-2019: в ЦВК назвали головні ризики на виборчих дільницях

    • Розсилка
    Перший тур президентських виборів в Україні заплановано на 31 березня 2019 року - Вибори-2019: в ЦВК назвали головні ризики на виборчих дільницях
    Перший тур президентських виборів в Україні заплановано на 31 березня 2019 року

    На дільниці найбільш ризиковані варіанти - це коли людина за гроші буде намагатися винести бюлетень і зробити там позначку, - Бернацька

    Єдиними ризиками на виборчих дільницях під час голосування на виборах президента є підкуп виборців і фальсифікації ззовні дільниць. Про це заявила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька, повідомляє в п'ятницю, 22 березня, Громадське.

    Читайте також

    Як зазначається, прикладом зовнішньої фальсифікації на дільницях Бернацька назвала спробу викрасти бюлетень або його зіпсувати.

    «На дільниці найбільш ризиковані варіанти - це коли людина за гроші буде намагатися винести бюлетень і зробити там позначку, або коли люди будуть фотографувати бюлетень, щоб відзвітувати», - зазначила Бернацька.

    Вона також відкинула ризики, що пов'язані з реєстром виборців, зазначивши, що «немає ніяких питань до того, як функціонує реєстр, тому що це точна база даних, що є в країні щодо статусу громадян».

    Нагадаємо, перший тур президентських виборів в Україні заплановано на 31 березня 2019 року.

    Читайте також
    ЦВК вибори гроші українці реєстрація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ