Вибори-2019: в ЦВК назвали головні ризики на виборчих дільницях



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Перший тур президентських виборів в Україні заплановано на 31 березня 2019 року

На дільниці найбільш ризиковані варіанти - це коли людина за гроші буде намагатися винести бюлетень і зробити там позначку, - Бернацька

Єдиними ризиками на виборчих дільницях під час голосування на виборах президента є підкуп виборців і фальсифікації ззовні дільниць. Про це заявила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька, повідомляє в п'ятницю, 22 березня, Громадське.

Як зазначається, прикладом зовнішньої фальсифікації на дільницях Бернацька назвала спробу викрасти бюлетень або його зіпсувати.

«На дільниці найбільш ризиковані варіанти - це коли людина за гроші буде намагатися винести бюлетень і зробити там позначку, або коли люди будуть фотографувати бюлетень, щоб відзвітувати», - зазначила Бернацька.

Вона також відкинула ризики, що пов'язані з реєстром виборців, зазначивши, що «немає ніяких питань до того, як функціонує реєстр, тому що це точна база даних, що є в країні щодо статусу громадян».

Нагадаємо, перший тур президентських виборів в Україні заплановано на 31 березня 2019 року.