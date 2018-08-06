Як збираються пережити зиму постраждалі від війни на Донбасі



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У багатьох містах Донбасу ще до війни бракувало власних систем централізованого опалення

У той час як багато хто планує відпустку та купує речі на літніх розпродажах, люди, котрі постраждали від конфлікту на сході України, починають думати про наступну зиму, інформує Вони мають заздалегідь закупити вугілля для холодного сезону, коли температура сягне нижче -20 С °.

Катя з Торецька, що в Донецькій області, — одна з них. Двох дітей вона виховує без батька. Катин старенький будинок стоїть усього за п’ять кілометрів від лінії розмежування, що розділяє сторони конфлікту. Жінка розповідає, що купила дім ще кілька років тому майже за 230 доларів, які збирала дуже довго. Після конфлікту, що почався у 2014 році, Торецьк був майже повністю відрізаний від основних шляхів сполучення, і через це подорожчали продукти харчування та інші товари. Ціни зросли щонайменше на 20 відсотків, та стали вищими, ніж у будь-якому іншому місці. Більшу частину щомісячного доходу Каті — близько 200 доларів — становлять соціальні виплати, які вона отримує на дітей. Ці виплати іноді затримуються, що пов’язано з необхідністю проходження періодичних перевірок з боку соціальних служб та підтвердження статусу сім’ї, тож Катя, буває, по три місяці не має доходів.

Цієї весни вона почала отримувати грошову допомогу від МОМ, Агентства ООН з питань міграції. «Я отримала [допомогу] саме вчасно, — говорить жінка. — Завдяки МОМ, змогла купити собі та дітям необхідні продукти й теплий одяг».

Катя розповідає, що взимку в її будинку дуже холодно. Торік вона закривала дві з трьох кімнат і жила з родиною в тій, що залишилася. Піч тримає тепло тільки чотири години, тому Каті доводиться топити її знову й знову. На цій же печі вони готують їжу й підігрівають воду. Ще з літа Катя почала купувати вугілля, щоб встигнути запастися паливом на зиму. Мішок вугілля коштує 90 гривень (3,5 долара), а взимку на опалення будинку йде близько п’яти мішків на тиждень. Це задоволення коштуватиме Каті 70 доларів на місяць, або приблизно третину її доходів.

Поки ми розмовляємо, Катине немовля спить в іншій кімнаті, а старший син Сергій чарівно нам усміхається.

«Я офіціантка за освітою. Коли діти трохи підростуть, запишу їх до садка, а сама знайду роботу, щоб краще забезпечувати родину», — ділиться Катя планами на майбутнє.

У багатьох містах Донбасу ще до конфлікту бракувало власних систем централізованого опалення. Уже понад чотири роки військовий конфлікт на сході України змушує мільйони цивільних робити неможливий вибір, наприклад купувати їм їжу, ліки чи паливо. Критична цивільна інфраструктура зазнає серйозної шкоди, оскільки угоди про припинення вогню постійно ігноруються. Понад 600 000 осіб, у тому числі 100 000 дітей, страждають від безперервних збройних сутичок уздовж 457-кілометрової лінії розмежування.

МОМ, за фінансування Державного департаменту США з питань народонаселення, біженців та міграції (PRM), надає грошову допомогу найуразливішим мешканцям районів уздовж лінії розмежування. Така допомога дозволяє забезпечувати найнагальніші потреби таким одиноким матерям, як Катя, а також багатодітним родинам, людям похилого віку та людям з інвалідністю. Із січня по червень цього року понад 4 600 осіб отримали грошову допомогу від МОМ. Зі слів бенефіціарів, більшу частину грошей вони витратили на ліки, продукти харчування й теплі речі, решту — заощаджують, аби заздалегідь закупити вугілля та дрова, готуючись до зими.

У 2017 році План гуманітарного реагування було профінансовано на 37 відсотків, а цього року на початок липня було покрито 26 відсотків загальних потреб плану. Підтримка міжнародного співтовариства залишається важливою для фінансування терміново необхідної допомоги та заходів з охорони для мільйонів постраждалих від конфлікту українців.