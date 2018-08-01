Залишилися дружина, син та дочка. У Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі воїном



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Фото: 061

Юрій Дженжера загинув 28 липня о 10:00 неподалік Світлодарської дуги

1 серпня в Запоріжжі попрощалися зі старшим солдатом, командиром бойової машини-командиром відділення 1-го механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади 36-річним Юрієм Дженжерою.

Він загинув 28 липня о 10:00 неподалік Світлодарської дуги. Кульові поранення отримав під час бою з ДРГ найманців Російської Федерації. Тоді ми втратили ще одного воїна, двоє - були поранені.

Юрій служив за контрактом із січня 2016 року.

У нього залишилися дружина, син та дочка.

Поховали Юрія Дженжеру на Осипенківському кладовищі Запоріжжя.

Джерело: Gazeta.ua