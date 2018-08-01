  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Залишилися дружина, син та дочка. У Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі воїном

    • Розсилка
    Фото: 061 - Залишилися дружина, син та дочка. У Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі воїном
    Фото: 061

    Юрій Дженжера загинув 28 липня о 10:00 неподалік Світлодарської дуги

    1 серпня в Запоріжжі попрощалися зі старшим солдатом, командиром бойової машини-командиром відділення 1-го механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади 36-річним Юрієм Дженжерою.

    Він загинув 28 липня о 10:00 неподалік Світлодарської дуги. Кульові поранення отримав під час бою з ДРГ найманців Російської Федерації. Тоді ми втратили ще одного воїна, двоє - були поранені.

    Читайте також

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Залишилися дружина, син та дочка. У Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі воїном
    Залишилися дружина, син та дочка. У Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі воїном
    Залишилися дружина, син та дочка. У Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі воїном
    Залишилися дружина, син та дочка. У Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі воїном
    Залишилися дружина, син та дочка. У Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі воїном
    Залишилися дружина, син та дочка. У Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі воїном
    Фото: 061

    Юрій служив за контрактом із січня 2016 року.

    У нього залишилися дружина, син та дочка.

    Поховали Юрія Дженжеру на Осипенківському кладовищі Запоріжжя.

    Джерело: Gazeta.ua

    Читайте також
    Запоріжжя війна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ