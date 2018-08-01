Залишилися дружина, син та дочка. У Запоріжжі попрощалися із загиблим на Донбасі воїном
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Фото: 061
Юрій Дженжера загинув 28 липня о 10:00 неподалік Світлодарської дуги
1 серпня в Запоріжжі попрощалися зі старшим солдатом, командиром бойової машини-командиром відділення 1-го механізованого батальйону 53-ї окремої механізованої бригади 36-річним Юрієм Дженжерою.
Він загинув 28 липня о 10:00 неподалік Світлодарської дуги. Кульові поранення отримав під час бою з ДРГ найманців Російської Федерації. Тоді ми втратили ще одного воїна, двоє - були поранені.
Фото: 061
Юрій служив за контрактом із січня 2016 року.
У нього залишилися дружина, син та дочка.
Поховали Юрія Дженжеру на Осипенківському кладовищі Запоріжжя.
Джерело: Gazeta.ua