Пішов захищати Україну разом із братом. Згадаймо Сергія Дударя

Бойовий шлях Сергія Дударя пролягав через Білоруський кордон, Часів Яр, Херсонщину, Харківщину

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Дударя.

48-річний сержант Сергій Дудар загинув 1 липня 2025 року, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок на Куп'янському напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Сергій Михайлович Дудар народився 20 вересня 1976 року на Хмельниччині. Згодом родина переїхала у Рівне. Навчався у школі №8, а випускний клас закінчив у школі №19.

Після дев'ятого класу вступив до Вищого професійного училища. Проходив строкову службу у Збройних Силах України. Згодом продовжив навчання в Аграрному коледжі.

У 22 роки Сергій одружився. Разом із дружиною виховував двох дітей – сина та доньку. Більшу частину життя працював у будівельній сфері, певний час працював у комунальному підприємстві «Рівнеоблводоканал». З 2014 року був членом громадського формування «Сом», яке забезпечувало охорону та порядок міста.

З перших днів повномасштабного вторгнення, разом із братом Олександром, добровільно вступив до лав ЗСУ. Проходив службу у 104-й бригаді територіальної оборони, 56-му батальйоні.

З перших днів повномасштабного вторгнення, разом із братом Олександром, Сергій Дудар добровільно вступив до лав ЗСУ фото: Рівненська міська рада

Його бойовий шлях пролягав через Білоруський кордон, Часів Яр, Херсонщину, Харківщину… 12 серпня 2024 року отримав поранення на Куп’янському напрямку, після лікування повернувся до служби.

На жаль, 48-річний сержант Сергій Дудар загинув 1 липня 2025 року, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок на Куп'янському напрямку.

Поховали героя 7 липня 2025 року на Алеї Героїв кладовища «Нове» у Рівному.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.