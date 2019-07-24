Камінь Нетішина. Як ставленики Гереги впіймали облизня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Віталія Тараненка

«Нетішинці керуються своїм розумом, відчуттями і аналітикою. І ти туди скільки хоч вливай фінансів, не вийде досягти бажаного результату»

Минуло п’ять років і виборці 189 округу на Хмельниччині повторили сенсацію на парламентських виборах — дали шанс людині, про яку самі чули, щонайменше, за місяць до дня голосування, і яка нічого спільного немає з територією, від якої обиралася. Хмельницький адвокат Олена Копанчук у футболці «Слуга народу» змінила нардепа від фракції БПП Андрія Шиньковича, який у 2014 році виграв цей округ за підтримки політика-мільйонера Олександра Гереги. Як влучно підмітив міський голова Нетішина Олександр Супрунюк, перемога Копанчук — це своєрідна рулетка.

— Виборці Нетішина добре знали, що значить, коли округом заправлятиме олігарх. Таким чином, проголосували за невідоме проти зла, — вважає він.

Сам округ є досить розтягненим по відстані та непрогнозованим електорально. До його меж входить чотири райони (Білогірський, Теофіпольський, Ізяславський, Красилівський) та місто Нетішин. Якщо на сільських територіях, як показали результати голосування, спрацьовують старі методи з надання «благодійної допомоги» чи поїздок на святі місця і т. д. т. п., то райцентри Красилів та Ізяслав, а ще більше Нетішин на цьому фоні різко відрізняються. Міський виборець, як сказав один із мажоритарників, шукає собі кумира. Так, у першому турі президентських виборів мешканці Нетішина підтримали тодішнього президента Петра Порошенка. А в другому турі вони більшістю голосами принесли перемогу Володимиру Зеленському.

У ситуації з позачерговими парламентськими виборами сталося те, що багато хто прогнозував. «Друзі» по «Епіцентру» Вадим Лозовий та Андрій Шинькович електорально «розірвали» округ (це дуже помітно на сільських дільницях) і третій кандидат успішно використав надану нагоду. Ані Лозовому, на якого нині зробив ставку Герега, ані Шиньковичу, який на виборах «боровся з олігархами», не вдалося навернути до себе виборців Нетішина. Адже місто атомників було дуже показовим та принциповим для кожного кандидата у народні депутати. Про це за три дні до голосування обмовився Шинькович, заявивши з телеекрану, що «нетішинці — це люди із загостреним почуттям справедливості». Також це підтвердив у коментарі НГП мер Нетішина Олександр Супрунюк, зазначивши, що унікальність міста у тому, що його мешканців неможливо купити, — вони голосують, як вважають за необхідне.

— Дійсно, за голоси нашого міста змагалися, як представники Гереги, так й інші кандидати. Протягом останніх п’ять років Герега через Шиньковича зберігав вплив на 189 округ, крім Нетішина. На парламентських виборах 2014 року, коли в округ заходив Шинькович, їм не вдалося виграти в Нетішині — «гречка» та інші методи не пройшли. Цього ж разу вони також будували різні «сітки», і якщо підтвердиться інформація про підкуп виборців, я, як міський голова, звертатимуся до правоохоронних органів, — сказав Супрунюк.

У 2014 році Андрій Шинькович, який зайшов на 189 округ, програв усі 16 дільниць Нетішина. Для порівняння: на дільниці № 681375 за нього проголосувало 68 виборців, коли за тодішнього нардепа Ігоря Сабія — 257, ексмера Нетішина Ольгу Омельчук — 236; на дільниці № 681383 Шинькович узяв 77 голосів, Сабій — 405, Омельчук — 319; на дільниці № 681384 — 81, 407, 427, відповідно.

У 2019 році на ті ж граблі наступив Вадим Лозовий. Він програв Нетішин Олені Копанчук, а на одні й з дільниць навіть поступився «свободівцю» Олегу Лопатовському. Шинькович до фінішу прибіг аж шостим.

— Нетішинці керуються своїм розумом, відчуттями і аналітикою. І ти туди скільки хоч вливай фінансів, не вийде досягти бажаного результату. Іще виборці навчилися чітко відрізняти фактор Гереги від його ставлеників. Тим паче є свіжий приклад з діючим нардепом Шиньковичем, який до останнього асоціювався з Герегою, а перед виборами почав вести самостійну гру. Люди вже зневірилися, що їх вчерговий раз просто обманять, — вважає один із кандидатів, який вперше балотувався у 189 окрузі.

Що стосується пані Копанчук, то вона, як говориться, влучно потрапила до теперішнього політичного тренду. Співрозмовники «Незалежного громадського порталу» жартома говорять, що постав на округ Іванчука або інше прізвище і дай йому бренд «Слуга народу» — перемога майже гарантована. Виборці лінуються аналізувати біографії потенційних кандидатів, лишень просять вирішити дріб’язкові побутові проблеми.

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков і Олена Копанчук під час презентації мажоритарників цієї політсили наприкінці червня. Фото Віталія Тараненка

— Проголосували за щось віртуальне, що кожен виборець собі намалював. Ментальність українця у тому, що він ненавидить сусіда, котрий поруч працює і готовий проголосувати і пробачити все віртуальному незалежному герою. Так було у 2014 році, коли Нетішин, голосуючи за «свободівця» Ігоря Сабія, бачив у ньому підтримку віртуальної національної ідеї, — вважає кандидат у нардепи, який добре знає цей округ.

Підсумковий результат перегонів пані Копанчук дійсно вражає: за неї проголосувало 26134 виборця або 32,66%. Колишній голова Хмельницької ОДА Вадим Лозовий отримав 20,85% (16689 голосів). У трійку лідерів ввійшов діючий нардеп Андрій Шинькович — 18,77% (15023 голоси). По суті, у 2019 році Шинькович самостійно повторив свій результат п’ятирічної давнини, який тоді йому допоміг зробити впливовий мільйонер.

Віталій Тараненко