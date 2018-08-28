Маккейн у 2008 році відмовився підтримувати Манафорта через його зв'язки з Росією



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Джон Маккейн помер 25 серпня

Маккейн був стурбований зв'язками Манафорта з російськими олігархами

Американський сенатор Джон Маккейн, який 25 серпня у 81-річному віці пішов з життя через рак мозку, в 2008 році виступив проти того, щоб екс-радник президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт керував зібранням Республіканської партії. Причиною рішення Маккейна було занепокоєння зв'язками Манафорта з російськими олігархами. Про це повідомляє видання The Atlantic.

Відомо, що менеджер кампанії Маккейна Рік Девіс тривалий час співпрацював із Манафортом в лобістській компанії. Одним із клієнтів цієї фірми був російський мільярдер Олег Дерипаска – союзник президента Росії Володимира Путіна, проти якого США нещодавно ввели санкції.

За версією The Atlantic, Девіс і Манафорт допомогли Дерипасці налагодити контакти з Маккейном напередодні президентської кампанії 2008 року. The Atlantic повідомляє, що Дерипаска навіть влаштовував вечірку в Чорногорії на яхті, щоб відзначити 70-річчя Маккейна.

За інформацією видання, Маккейн був стурбований зв'язками Манафорта з російськими олігархами. З посиланням на одного з помічників Маккейна, повідомляється, що останній наказував Манафорту і Девісу обірвати зв'язки з російськими клієнтами.

Потім коли Манафорт хотів управляти зібранням Республіканської партії Конвент, Маккейн відмовив йому в підтримці саме через його зв'язки з Кремлем.

Джон Маккейн, американський сенатор від Республіканської партії та герой війни, який пережив майже шість років катувань і полону у В’єтнамі, помер 25 серпня в 81-річному віці – на наступний день після того, як його родина оголосила, що сенатор відмовився від лікування пухлини мозку, яка була виявлена у нього в 2017 році.

Лідери у всьому світі вшанували пам'ять Маккейна. Німецька канцлер Анґела Меркель назвала сенатора «невтомним борцем за міцний Північноатлантичний альянс, його вплив виходить за межі його країни». Президент Франції Еммануель Макрон назвав Маккейна «справжнім американським героєм». Президент України Петро Порошенко у Twitter назвав Маккейна великим другом України та додав, що українці ніколи не забудуть внесок сенатора у розвиток свободи та демократії в Україні. «Співчуття родині та усьому американському народові», – написав президент Порошенко.

Президент США Дональд Трамп попросив голову апарату Білого дому Джона Келлі, міністра оборони Джеймса Меттіса та свого радника Джона Болтона представляти адміністрацію під час церемоній з нагоди смерті сенатора-республіканця Джона Маккейна.

Трамп додав, що попросив віце-президента Майка Пенса виступити на церемонії на честь Маккейна в Капітолії 31 серпня.

«Незважаючи на наші розбіжності щодо політики, я поважаю сенатора Маккейна за його службу нашій країні, і на його честь я розпорядився приспустити державний прапор до дня його похорону», – сказав Трамп.

Він зазначив, що на прохання сім’ї Маккейна дозволив військове транспортування останків сенатора з Аризони до Вашингтона.

«Його труну везтиме кінь і супроводжуватиме оркестр із почесною вартою під час церемонії прощання у Військово-морській академії Сполучених Штатів», – розповів Трамп.

26 серпня видання The Washington Post зі посиланням на свої джерела повідомило, що Трамп заборонив Білому дому оприлюднювати заяву, у якій високо оцінюються героїзм і життя Маккейна.

Маккейн заповідав не кликати на свій похорон президента Дональда Трампа, жорстким опонентом якого він був. Покійний іменував його «імпульсивним» і «дезінформованим», а також критикував Трампа через його політику щодо Сирії, Росії та Китаю. Трамп же називав Маккейна «некомпетентним», а під час президентської кампанії публічно висміяв його, сказавши, що Маккейн «став героєм тому, що потрапив у полон».

Після смерті сенатора Трамп висловив у Twitter співчуття його родині: «Мої найглибші співчуття і повага сім’ї сенатора Джона Маккейна. Наші серця і молитви з вами!»

Джерело: Голос Америки