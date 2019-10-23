Щоб припинити хабарі, треба завершити реформу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН

Поки парламент ухвалює один за одним закони, що покликані полегшити життя бізнесу – зокрема будівельному – самі учасники ринку на межі бунту

Так само як інвестори, що вклали гроші у новобудови. Злітають з осі позиції ключових гравців, будмайданчики заморожуються без пояснення причин. Перспективи у забудовників спокійно вести бізнес далі, а у сотень тисяч покупців житла – колись вселитися у довгоочікувані новобудови – стають все туманнішими.

Але ж так добре все починалося – не більше, ніж 3-4 роки тому.

Токсичні гравці, які будували з порушенням всіх норм і правил, були нарешті зупинені і виведені з ринку. Решта перевели дух після кризи і заходилися будувати і здавати. Обсяги зданих квадратних метрів знову почали зростати з року на рік. Скажімо, загальна площа зданого в експлуатацію житла у 2017 році в порівнянні з 2016 роком збільшилася на 9%. Всі дозвільні процедури і узгодження, які замикалися на Держархбудінспекції, почали, нарешті, укладатися в терміни і – мало того – стали для забудовників ... безкоштовними! Тобто без хабарів. Так, і таке було.

У 2017-му набула чинності нова редакція закону про регулювання містобудівної діяльності, яка спростила категорійність складності: для об'єктів колишніх 1-2 категорій процедура отримання дозволів на будівництво була істотно спрощена, їх віднесли до так званого класу СС1, і від них тепер треба всього лише повідомити про початок робіт. Для об'єктів 4-5 категорій у дозвільній системі практично нічого не змінилося. Була введена будівельна амністія на самобуди (дачі, гаражі).

Запрацювала на практиці децентралізація – долю будівництв у регіонах вирішували підрозділи інспекції на регіональному рівні, що зрозуміло: на місці значно простіше оцінити якість кожного проєкту і вести за ним нагляд. Близько чверті всіх будмайданчиків по країні було віддано під контроль місцевим командам ДАБІ.

А у минулому році запрацювала система «Прозора ДАБІ», яка дозволяла учасникам ринку оформляти документацію на будь-яке будівництво без втручання регіональних структур. «В результаті всі великі інвестори, промислові компанії, такі як «Арселор», «Олсідз» почали отримувати свої пакети дозвільних документів безкоштовно», – зазначав у своєму розслідуванні ресурс «Цензор«.

Крім системи «Прозора ДАБІ» стартували і кілька інших електронних сервісів у будівництві, які виключали втручання людського фактора і зводили нанівець корупційні ризики.

«Гройсман ставив Кудрявцеву завдання із проведення реформ, оскільки одним із найганебніших відставань для України у Світовому рейтингу легкості ведення бізнесу Doing business була складна бюрократія в архітектурно-будівельній документації. І ось склався парадокс – прем'єр-міністр щиро вимагає реформ. І також щиро вимагає збереження наявної системи відносин зі «смотрящімі»... – писав у розслідуванні «Цензор«. – Кудрявцев підготував і Кабмін реалізував пакет реформ. ...за показником «Отримання дозволу на будівництво» за 2016-2018 роки Україна піднялася на 110 позицій!».

І раптом – миттєво все припинилося. Реформа загрузла. «Прозора ДАБІ» зависла.

Все просто. Через цю саму реформу «плани по хабарах» у налагодженій десятиліттями схемі почали валитися на очах.

От саме цей момент і став фатальним для тодішнього керівника ДАБІ Олексія Кудрявцева. Цікаво, що правляча влада ставила перед чиновником завдання – навести лад на будівельному ринку і зробити його прозорим. Але щойно це завдання почало виконуватися – керівника усунули.

Звільнення супроводжувалося великим скандалом, висмоктаним із пальця, і потужною інформаційною кампанією, якій позаздрив би інший політик. Оскільки іншого приводу не знайшлося (хоча дуже старалися!), була вигадана версія з «фальшивим дипломом» про вищу освіту, який нібито надав Кудрявцев під час прийому на роботу.

На захист реформатора виступили багато депутатів – були зібрані підписи зі 150 прізвищ і навіть, подейкують, самого тодішнього президента. Марно. «Схеми» перемогли всіх.

Потім уже з'ясується і вся правда про диплом – ніякий він не фальшивий. Але це вже нікого не цікавило. «Перекриття кисню» – особливо напередодні передвиборчої кампанії – боси корупції Кудрявцеву не пробачили.

На ринку запанував іще дужчий хаос, будівництва зависають пів року, суми «конвертів», за визнанням самих забудовників, тепер виросли в рази – якщо порівнювати з періодом до реформи.

А ім'я Кудрявцева в той же час вистрілює знову і обростає новими плітками і брудом. Явно хтось дуже нервується через те, що він може довести розпочате до кінця і намагається всіляко цьому зашкодити.

Джерело: Обозреватель