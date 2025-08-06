Експерт назвав фактор, який дозволяє уникати відключень світла у серпні

Зміна граничних цін не спричинила стрибка вартості електроенергії – Прокіп

Підвищення граничних цін на електроенергію в окремі години – це стратегічний крок, який дозволяє Україні уникати дефіцитів електроенергії, зберегти можливість імпорту та втримати баланс енергосистеми. На цьому наголосив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

«Цінова стеля в такому вигляді, як вона є в Україні, – це інструмент обмеження погодинних цін на окремих сегментах ринку електричної енергії. Він був запроваджений у 2019 році як тимчасовий інструмент для того, щоб запобігти скачкам цін на ринку в момент запровадження нової моделі ринку, що відбулося 1 липня 2019 року. І насправді вони мали бути через 9 місяців скасовані, але натомість вже 25 рік – і ці цінові обмеження мають місце», – пояснив він.

За словами Прокіпа, перегляд діючих прайс-кепів для вечірніх годин (з 17:00 до 23:00) був необхідним рішенням на тлі зростаючої ролі імпорту.

«Це зроблено для того, щоб забезпечити можливість комерційного імпорту в серпні. Тому що були побоювання того, що враховуючи, що ми залежні від імпорту електроенергії, особливо у вечірні години, в Європі можуть ціни зрости, і існуюча система цінових обмежень не дасть можливість імпортувати електроенергію в ці години – і доведеться застосовувати графіки відключень», – зазначив він.

Прокіп також наголосив, що ці зміни не означають автоматичного зростання цін на ринку:

«Лише в деякі дні лише в одну годину ціна перевищувала той рівень прайс-кепу, який був до підвищення. Тобто, станом на зараз, немає абсолютно ніяких підстав говорити, що перегляд прайс-кепів тягне за собою підвищені ціни».

Він додав, що зростання дозволеного обсягу імпорту – єдиний шлях до стабільної енергосистеми.

«Ми змушені імпортувати, а оці цінові обмеження в окремі дні, в окремі години можуть фактично робити імпорт економічно недоцільним і відповідно неможливим», – сказав він.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко також заявив, що перегляд прайс-кепів дозволяє підготуватися до зими й забезпечити імпорт електроенергії з ЄС, якщо в Україні знову будуть перебої зі світлом.