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Євросоюз ввів санкції, але зберіг лазівки для російської металургії – президент «Укрметалургпром»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Євросоюз ввів санкції, але зберіг лазівки для російської металургії – президент «Укрметалургпром»
Санкції дають українським металургам шанс повністю або частково замінити імпорт низки позицій російської металопродукції українськими аналогами
фото з відкритих джерел

«Українська металургія залишалася і залишається однією з провідних галузей індустріального комплексу України»

Санкції досі недосконалі: ЄС залишив лазівки для російської металопродукції – експерт У 12 пакеті санкцій, який ухвалили недавно в ЄС, є позитивні моменти для українського ГМК, тому що обмеження поширилися на такі критичні позиції, як чавун і феросплави. Однак в той самий час, ЄС залишив лазівки в санкціях для іншої металургійної сировини, передусім – слябів та заготовок. Про це заявив президент об’єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков. 

За його словами, збережено лазівку для імпорту в ЄС низки позицій російської металургії, включно з тим самим чавуном, аж до 30 березня 2024 р., якщо контракти за цими позиціями було укладено до 19 грудня 2023 р.

«Крім того, попри жорстку позицію європейської сталеливарної асоціації EUROFER, яка вимагала негайного припинення імпорту російських слябів і заготовок, санкції на які, як відомо, мали набрати чинності з квітня 2024 р. для одних видів продукції та з жовтня 2024 р. – для інших, у 12 пакеті не лише не передбачено негайної заборони на їхній імпорт, а й навпаки – на низці позицій початок заборони зсунуто до 2028 року», – додає Каленков.

У будь-якому випадку впровадження пакету дає українським металургам шанс повністю або частково замінити імпорт низки позицій російської металопродукції українськими аналогами, каже Каленков.

«Українська металургія залишалася і залишається однією з провідних галузей індустріального комплексу України. З урахуванням заборони на імпорт певної сортаментної низки металопродукції з Росії, а також із третіх країн, у виробництві металопродукції яких використано російські металургійні складові, в українських металовиробників з’являється додатковий шанс підвищити стабільність і масштаб своєї участі в європейських технологічних ланцюжках шляхом повної або часткової заміни російської продукції на українську, чим ми неодмінно скористаємося», – каже президент «Укрметалургпрому».

Раніше GMK Center уже писав як 12-й пакет санкцій вплине на імпорт продукції ГМК в ЄС. Документ запроваджує нові та розширює наявні обмеження, закриваючи наявні лазівки обходу санкцій. Нові заборони торкнулися і металургійного імпорту з РФ, зокрема чавуну і феросплавів, які довго залишалися «недоторканними» для внесення до санкційних списків.

При цьому європейці послабили умови імпорту російських слябів і заготовки з легованої сталі, подовживши перехідний період.

Теги: санкції імпорт металургія

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