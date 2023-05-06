В Україні з’являться електронні аграрні розписки: деталі

Електронні аграрні розписки дозволять спростити доступ до фінансових та товарних ресурсів сільськогосподарських виробників

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №9266 про електронні аграрні розписки. Поява такого законопроєкту пов’язана з тим, що хоч сільське господарство продовжує бути рушієм економіки України, однак одним із стримуючих факторів для повної реалізації аграрного потенціалу є відсутність фінансових ресурсів, зокрема, доступних кредитів. Обмежене банківське кредитування, а також нестача обігових коштів, ставить сільськогосподарських виробників у скрутне становище, пише «Український клуб аграрного бізнесу».

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Водночас, електронні аграрні розписки дозволять спростити доступ до фінансових та товарних ресурсів сільськогосподарських товаровиробників. Цей інструмент надасть можливість використовувати переваги ринків капіталу, депозитарної системи України, забезпечити залучення коштів у сільське господарство з іноземних ринків.

Електронні аграрні розписки будуть діяти паралельно діючій системі аграрних розписок, яка вже показала свою ефективність. Але електронний формат дозволить забезпечити їх оформлення без нотаріусів за допомогою депозитаріїв. Відповідно оформлення таких розписок має коштувати дешевше та бути зручнішим.

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Крім цього, аграрії не будуть обмежені у виборі більш прийнятного для них інструменту: традиційні паперові аграрні розписки чи електронні.

«Український клуб аграрного бізнесу» закликає народних депутатів якнайшвидше розглянути та підтримати даний законопроєкт у профільному комітеті і далі у сесійній залі Ради.