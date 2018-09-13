36 тис. споживачів газу на Дніпропетровщині ризикують залишитись без субсидій



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Житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг

Борги отримувачів державної допомоги - субсидіантів Дніпропетровської області за послуги з газопостачання сягнули 13 млн грн. Згідно з діючою нормативною базою, наявність боргів за газ є підставою для припинення нарахування субсидій.

Загальна кількість домогосподарств Дніпропетровської області, які отримують субсидію станом на 01.09.2018 р., становить майже 79 тис., з яких 36 тис. (це близько 46%) мають заборгованість за газ. Субсидіанти-боржники можуть залишитись без субсидії в наступному опалювальному періоді. Адже житлова субсидія не призначається за наявності простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (згідно постанови КМУ від 21 жовтня 1995р. № 848, в редакції постанови КМУ від 27 квітня 2018р. № 329 «Положення про порядок призначення житлових субсидій»).

«Споживачі, що отримують субсидію, повинні розуміти, що державна допомога не позбавляє їх відповідальності сплачувати за використаний енергоресурс. Щоб не втратити її, субсидіанти повинні вчасно передавати показання лічильника і платити частку, яка нарахована за газ, спожитий понад встановлену органами соцзахисту норму», - говорить директор ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» Тетяна Соболь.

Отримувачі державної допомоги повинні погасити заборгованість за газ до початку опалювального періоду, адже за новими правилами житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно. Тому для призначення субсидії на зимовий період, необхідно розрахуватися за спожитий газ. Це можна зробити у зручний для себе спосіб без черг. Зараз до послуг споживачів природного газу Дніпропетровської області представлені платіжні системи: Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua, Master Pass, Ощад 24 і Приват 24. Заплатити за газ онлайн можна безпосередньо з Особистого кабінету на сайті 104.ua.

Загальний борг побутових споживачів газу перед ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» на 1 вересня 2018 року становить майже 1,7 млрд грн.