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    Економіка та фінанси

    Аеропорт «Київ» вперше прийняв літак Boeing 737 MAX (фото)

    Boeing 737 MAX8 знаходиться у флоті авіакомпанії flydubai на щоденних рейсах Дубай-Київ-Дубай
    В аеропорту «Київ» (Жуляни) 4 січня вперше приземлився лайнер Boeing 737 MAX8. Новий літак виконав рейс за маршрутом Дубай-Київ для авіакомпанії flydubai, передає Центр транспортних стратегій. «Літак тихий, надійний, безпечний з ефективними характеристиками використання палива. Новенький Boeing 737 MAX8 тепер у флоті авіакомпанії
    • Сьогодні, 18:59
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    Boeing 737 MAX8 знаходиться у флоті авіакомпанії flydubai на щоденних рейсах Дубай-Київ-Дубай

    В аеропорту «Київ» (Жуляни) 4 січня вперше приземлився лайнер Boeing 737 MAX8. Новий літак виконав рейс за маршрутом Дубай-Київ для авіакомпанії flydubai, передає Центр транспортних стратегій.

    «Літак тихий, надійний, безпечний з ефективними характеристиками використання палива. Новенький Boeing 737 MAX8 тепер у флоті авіакомпанії flydubai на щоденних рейсах Дубай-Київ-Дубай. Це перший МАХ у флоті flydubai», - повідомили в столичному аеропорту.

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    Аеропорт «Київ» вперше прийняв літак Boeing 737 MAX (фото)
    Аеропорт «Київ» вперше прийняв літак Boeing 737 MAX (фото)
    Аеропорт «Київ» вперше прийняв літак Boeing 737 MAX (фото)
    Аеропорт «Київ» вперше прийняв літак Boeing 737 MAX (фото)
    Аеропорт «Київ» вперше прийняв літак Boeing 737 MAX (фото)
    Аеропорт «Київ» вперше прийняв літак Boeing 737 MAX (фото)
    Аеропорт «Київ» вперше прийняв літак Boeing 737 MAX (фото)
    Аеропорт «Київ» вперше прийняв літак Boeing 737 MAX (фото)
    Аеропорт «Київ» вперше прийняв літак Boeing 737 MAX (фото)
    Аеропорт «Київ» вперше прийняв літак Boeing 737 MAX (фото)
    Аеропорт «Київ» вперше прийняв літак Boeing 737 MAX (фото)
    Аеропорт «Київ» вперше прийняв літак Boeing 737 MAX (фото)

    Раніше повідомлялося, що стартовим експлуатантом літаків сімейства Boeing 737 MAX стала малайзійська авіакомпанія Malindo Air. Комерційна експлуатація цього літака почалася в травні 2017 року. Через місяць свій флот двома новими літаками поповнила Norwegian Air International, поставивши їх на нові трансатлантичні маршрути.

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