Аеропорт «Київ» вперше прийняв літак Boeing 737 MAX (фото)

Boeing 737 MAX8 знаходиться у флоті авіакомпанії flydubai на щоденних рейсах Дубай-Київ-Дубай

В аеропорту «Київ» (Жуляни) 4 січня вперше приземлився лайнер Boeing 737 MAX8. Новий літак виконав рейс за маршрутом Дубай-Київ для авіакомпанії flydubai, передає Центр транспортних стратегій. «Літак тихий, надійний, безпечний з ефективними характеристиками використання палива. Новенький Boeing 737 MAX8 тепер у флоті авіакомпанії



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Boeing 737 MAX8 знаходиться у флоті авіакомпанії flydubai на щоденних рейсах Дубай-Київ-Дубай

В аеропорту «Київ» (Жуляни) 4 січня вперше приземлився лайнер Boeing 737 MAX8. Новий літак виконав рейс за маршрутом Дубай-Київ для авіакомпанії flydubai, передає Центр транспортних стратегій.

«Літак тихий, надійний, безпечний з ефективними характеристиками використання палива. Новенький Boeing 737 MAX8 тепер у флоті авіакомпанії flydubai на щоденних рейсах Дубай-Київ-Дубай. Це перший МАХ у флоті flydubai», - повідомили в столичному аеропорту.

Раніше повідомлялося, що стартовим експлуатантом літаків сімейства Boeing 737 MAX стала малайзійська авіакомпанія Malindo Air. Комерційна експлуатація цього літака почалася в травні 2017 року. Через місяць свій флот двома новими літаками поповнила Norwegian Air International, поставивши їх на нові трансатлантичні маршрути.