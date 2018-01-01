Активи українських банків-банкрутів продали за 333 мільйони гривень

На аукціоні були продані активи 33 неплатоспроможних банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 5-9 лютого продав активи 33 неплатоспроможних банків на загальну суму 333,36 мільйона гривень. Про це повідомляється на офіційному сайті установи. З цієї суми 247,66 млн грн припало на права вимоги за кредитами, а 84,47 млн грн – на основні засоби банків. Крім того, 0,57 мільйона грн отримано в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На аукціоні були продані активи 33 неплатоспроможних банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 5-9 лютого продав активи 33 неплатоспроможних банків на загальну суму 333,36 мільйона гривень.

Про це повідомляється на офіційному сайті установи.

З цієї суми 247,66 млн грн припало на права вимоги за кредитами, а 84,47 млн грн – на основні засоби банків.

Крім того, 0,57 мільйона грн отримано в результаті продажу активів групи «цінні папери/корпоративні права», 0,54 млн грн – від безпосереднього продажу майна банків і 0,11 млн грн – від продажу інших активів (картин, монет), уточнює ФГВФО.

Надходження до Фонду гарантування від регулярного збору за січень становили 845,31 млн грн.

Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 1 лютого становить 15,236 млрд грн.

Станом на 1 лютого в реєстрі учасників Фонду гарантування налічується 83 банки-учасника.