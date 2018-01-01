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    Активи українських банків-банкрутів продали за 333 мільйони гривень

    На аукціоні були продані активи 33 неплатоспроможних банків
    Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 5-9 лютого продав активи 33 неплатоспроможних банків на загальну суму 333,36 мільйона гривень. Про це повідомляється на офіційному сайті установи. З цієї суми 247,66 млн грн припало на права вимоги за кредитами, а 84,47 млн грн – на основні засоби банків. Крім того, 0,57 мільйона грн отримано в
    • Сьогодні, 03:52
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    На аукціоні були продані активи 33 неплатоспроможних банків

    Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 5-9 лютого продав активи 33 неплатоспроможних банків на загальну суму 333,36 мільйона гривень.

    Про це повідомляється на офіційному сайті установи.

    З цієї суми 247,66 млн грн припало на права вимоги за кредитами, а 84,47 млн грн – на основні засоби банків.

    Крім того, 0,57 мільйона грн отримано в результаті продажу активів групи «цінні папери/корпоративні права», 0,54 млн грн – від безпосереднього продажу майна банків і 0,11 млн грн – від продажу інших активів (картин, монет), уточнює ФГВФО.

    Надходження до Фонду гарантування від регулярного збору за січень становили 845,31 млн грн.

    Загальна сума коштів, що акумульовані Фондом, станом на 1 лютого становить 15,236 млрд грн.

    Станом на 1 лютого в реєстрі учасників Фонду гарантування налічується 83 банки-учасника. 

    економіка банки Фонд державного майна
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