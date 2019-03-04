Amazon планує відкрити мережу продуктових магазинів



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Перший магазин компанія планує відкрити в Лос-Анджелесі наприкінці 2019 року

Американська корпорація Amazon планує відкрити у великих містах США мережу продуктових магазинів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Співбесідники газети розповіли, що Amazon хоче розширити свої можливості в продуктовій сфері та «охопити більше аспектів життя покупців».

За інформацією одного з джерел, перший магазин компанія планує відкрити в Лос-Анджелесі наприкінці 2019 року. Також компанія уклала угоди про оренду ще двох приміщень, але поки невідомо, де вони розташовані.

Інше джерело стверджує, що свої магазини Amazon відкриє в Сіетлі, Чикаго, Вашингтоні, Сан-Франциско та Філадельфії.

За даними видання, ця мережа буде відрізнятися від мережі супермаркетів Whole Foods Market, що належить корпорації.

Ще один співбесідник газети заявив, що Amazon розглядає можливість покупки регіональних продуктових мереж.

Нагадаємо, на початку січня Amazon став найдорожчою публічною компанією в світі.