Американці оштрафували світові банки на $243 млрд

Такі штрафи назбирались за 10 років

Регулятори США оштрафували банки світу на загальну суму $243 млрд, починаючи з фінансової кризи в 2008 році. Про це йдеться в звіті інвестиційної компанії Keefe, Bryuette & Woods, передає видання MarketWatch. Більшість штрафів пов'язані з обманом інвесторів щодо якості іпотечних активів, які вони продавали до обвалу американського ринку



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Такі штрафи назбирались за 10 років

Регулятори США оштрафували банки світу на загальну суму $243 млрд, починаючи з фінансової кризи в 2008 році. Про це йдеться в звіті інвестиційної компанії Keefe, Bryuette & Woods, передає видання MarketWatch.

Більшість штрафів пов'язані з обманом інвесторів щодо якості іпотечних активів, які вони продавали до обвалу американського ринку нерухомості.

Лідером за виплаченими компенсаціями є Bank of America - за останні десять років він виплатив штрафи на суму $76,1 млрд. На другому місці з великим відривом - JPMorgan Chase з показником в $43,7 млрд, на третьому - Citigroup ($19 млрд).