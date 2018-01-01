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    Економіка та фінанси

    Американці оштрафували світові банки на $243 млрд

    Такі штрафи назбирались за 10 років
    Регулятори США оштрафували банки світу на загальну суму $243 млрд, починаючи з фінансової кризи в 2008 році. Про це йдеться в звіті інвестиційної компанії Keefe, Bryuette & Woods, передає видання MarketWatch. Більшість штрафів пов'язані з обманом інвесторів щодо якості іпотечних активів, які вони продавали до обвалу американського ринку
    • Сьогодні, 11:16
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    Такі штрафи назбирались за 10 років

    Регулятори США оштрафували банки світу на загальну суму $243 млрд, починаючи з фінансової кризи в 2008 році. Про це йдеться в звіті інвестиційної компанії Keefe, Bryuette & Woods, передає видання MarketWatch.

    Більшість штрафів пов'язані з обманом інвесторів щодо якості іпотечних активів, які вони продавали до обвалу американського ринку нерухомості.

    Лідером за виплаченими компенсаціями є Bank of America - за останні десять років він виплатив штрафи на суму $76,1 млрд. На другому місці з великим відривом - JPMorgan Chase з показником в $43,7 млрд, на третьому - Citigroup ($19 млрд).

    США банки штраф
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