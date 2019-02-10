Американський фонд виділить українським вченим-аграріям $50 тис.



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Загалом бюджет конкурсу буде дорівнювати $72 тис.

Конкурс передбачає проекти за двома підкатегоріями

Американський фонд CRDF Global і Міністерство освіти і науки України оголосили про проведення Конкурсу спільних досліджень у сфері АПК та альтернативної енергетики. Про це повідомляється на сайті CRDF Global. Про це пише AgroPortal.

До 28 лютого фонд CRDF Global приймає проекти від спільних груп американсько-українських дослідників, що спеціалізуються на сільськогосподарських науках.

Конкурс передбачає проекти за двома підкатегоріями:

сільськогосподарські біотехнології - включаючи патологію рослин, генну інженерію, молекулярні маркери і діагностику, а також способи, які можуть зменшити і / або усунути наявність хвороб рослин;

альтернативна енергетика - включаючи інженерні, нанотехнології, біохімію, мікробіологію і різні дослідження в даній галузі.

Переможці конкурсу в сумі отримають $72 тис., зокрема, $50 тис. - від CRDF Global. Українським вченим нададуть $57 тис. на 12 місяців дослідження, а американській стороні виділять $15 тис.