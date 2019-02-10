  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Американський фонд виділить українським вченим-аграріям $50 тис.

    • Розсилка
    <p>Загалом бюджет конкурсу буде дорівнювати $72 тис.</p> <div></div> - Американський фонд виділить українським вченим-аграріям $50 тис.

    Загалом бюджет конкурсу буде дорівнювати $72 тис.

    Конкурс передбачає проекти за двома підкатегоріями

    Американський фонд CRDF Global і Міністерство освіти і науки України оголосили про проведення Конкурсу спільних досліджень у сфері АПК та альтернативної енергетики. Про це повідомляється на сайті CRDF Global. Про це пише AgroPortal.

    До 28 лютого фонд CRDF Global приймає проекти від спільних груп американсько-українських дослідників, що спеціалізуються на сільськогосподарських науках.

    Конкурс передбачає проекти за двома підкатегоріями:

    сільськогосподарські біотехнології - включаючи патологію рослин, генну інженерію, молекулярні маркери і діагностику, а також способи, які можуть зменшити і / або усунути наявність хвороб рослин;

    альтернативна енергетика - включаючи інженерні, нанотехнології, біохімію, мікробіологію і різні дослідження в даній галузі.

    Переможці конкурсу в сумі отримають $72 тис., зокрема, $50 тис. - від CRDF Global. Українським вченим нададуть $57 тис. на 12 місяців дослідження, а американській стороні виділять $15 тис.

    США економіка гроші аграрії наука
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ