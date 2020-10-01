Аварійники «Рівнегазу» понад 6600 разів виїжджали на виклики споживачів з початку року



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Автомобілі служби «104» укомплектовані радіозв'язком, всіма необхідними інструментами і технічними засобами

Протягом 9 місяців 2020 року аварійно-диспетчерська служба АТ «Рівнегаз» прийняла від споживачів 6607 заявок, з яких майже 4200- витоки газу.

Серед найбільш поширених причин - самовільне втручання споживачів у систему газопостачання, заміна газових приладів і недотримання вимог безпеки при експлуатації газових приладів.

Сьогодні споживачів Рівненщини 24/7 обслуговують 17 бригад служби «104». За період дії карантину аварійники Рівненщини понад 4,2 тис разів надавали допомогу споживачам природного газу.

«Цілодобово чергують 17 аварійних бригад АДС. Вони оперативно виїжджають на виклики, ліквідовують аварійні ситуації, щоб забезпечити безпечну та безперебійну доставку газу», - розповідає директор технічний АТ «Рівнегаз» Олександр Климчук.

На сьогоднішній день всі автомобілі служби «104» оснащені системою GPS-навігації, що дозволяє диспетчеру в режимі онлайн оперативно визначити місцезнаходження бригади, направити автомобіль на виклик найкоротшим шляхом, а при потребі на допомогу і додаткову бригаду. Автомобілі служби «104» укомплектовані радіозв'язком, всіма необхідними інструментами і технічними засобами.

Водночас, особлива увагу на підприємстві приділяють індивідуальному захисту працівників. Фахівці аварійних бригад, які постійно контактують зі споживачами, повністю забезпечені захисними засобами, антисептиками, багаторазовими захисними костюмами.

Удосконалення роботи АДС і оптимізація з метою екстреного реагування в цілодобовому режимі є одним з основних завдань у сфері забезпечення безаварійності і безперебійності газопостачання клієнтів АТ «Рівнегаз».

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.