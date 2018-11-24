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    Економіка та фінанси

    Авіакомпанія SkyUp зареєструвала в Україні ще один літак

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    Авіакомпанія SkyUp зареєструвала в Україні ще один літак

    До кінця листопада флот перевізника поповниться літаком Boeing 737-800

    Четверте повітряне судно української авіакомпанії SkyUp Airlines отримало державний і реєстраційний знак.

    Про це повідомляє ЦТС.

    Таким чином, до кінця листопада флот перевізника поповниться літаком Boeing 737-800.

    Повітряне судно, що має заводський номер 40146, було випущено в 2013 році. Український реєстраційний номер, який отримало ВС, - UR-SQC.

    SkyUp отримає повітряне судно в лізинг від Boeing Capital Corporation. До цього експлуатантом літака була авіакомпанія Malaysia Airlines.

    На початку жовтня стало відомо, що SkyUP отримала сертифікат TCO (third country operator license) від Європейського агентства з безпеки в авіації EASA. Даний документ дає авіакомпанії право літати в 28 країн Європи, які входять в EASA, а також в чотири країни, які є членами Європейської асоціації вільної торгівлі - до Швейцарії, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну.

    Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp запустила продаж квитків на внутрішні рейси за ціною від 500 грн в одну сторону.

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