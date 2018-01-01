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    Білоруси почали бурити другу свердловину для «ДТЕК Нафтогаз» Ахметова

    У Білорусі український ринок вважають одним із ключових у галузі нафтового сервісу
    Компанія «Белоруснефть» розпочала буріння розвідувальної свердловини №43 Семиренківського газоконденсатного родовища в Україні. Будують цей об'єкт для найбільшої української приватної газодобувної компанії «ДТЕК Нафтогаз», яка належить Рінату Ахметову. Про це повідомляє прес-служба компанії «Белоруснефть».
    • Сьогодні, 13:29
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    У Білорусі український ринок вважають одним із ключових у галузі нафтового сервісу

    Компанія «Белоруснефть» розпочала буріння розвідувальної свердловини №43 Семиренківського газоконденсатного родовища в Україні. Будують цей об'єкт для найбільшої української приватної газодобувної компанії «ДТЕК Нафтогаз», яка належить Рінату Ахметову. Про це повідомляє прес-служба компанії «Белоруснефть».

    Роботи виконуються за контрактом, укладеним 14 грудня 2017 року на буріння декількох свердловин за допомогою німецького «важковаговика» Bentec вантажопідйомністю 450 т.

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    Це вже другий проект з надання білоруськими нафтовиками послуг глибокого буріння в Україні. Перший стартував у вересні минулого року. Тоді на Семиренківській площі на верстаті Drilmec почали будувати похило-спрямовану свердловину № 25 глибиною 5 714 м. Всього ж договором передбачено буріння чотирьох свердловин.

    Зазначається, що білоруські нафтовики вважають український ринок одним із ключових в галузі нафтового сервісу і другим за значимістю після робіт в Російській Федерації.

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