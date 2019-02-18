Борги банків перед НБУ скоротилися до 57 млрд грн



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Обсяг викуплених банками депозитних сертифікатів НБУ за цей період зріс на 6,4%

Обсяг заборгованості українських банків перед НБУ за виданими кредитами рефінансування на 1 лютого 2019 року склав 57,104 мільярда гривень, що на 7,3% нижче показника на 1 січня 2019 року.

Про це свідчать дані НБУ.

Обсяг заборгованості українських банків перед НБУ за виданими кредитами рефінансування на 1 лютого 2019 року склав 57,104 мільярда гривень, що на 7,3% нижче показника на 1 січня 2019 року.

Обсяг викуплених банками депозитних сертифікатів НБУ за цей період зріс на 6,4% — до 66,041 мільярда гривень.

Нагадаємо, обсяг заборгованості українських банків перед НБУ за виданими кредитами рефінансування у 2018 році скоротився на 10,3% - до 61,599 мільярда гривень.

Раніше повідомлялося, що Фонд гарантування вкладів фізосіб в 2018 році виплатив 979,6 млн грн гарантованого відшкодування фізособам.