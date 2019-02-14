Борги за газ на Житомирщині сягнули майже 600 млн грн



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Однією із причин стрімкого зростання неплатежів з боку населення стало посилення вимог держави для отримання субсидій

На Житомирщині число субсидіантів скоротилося на 40%, тому зростають неплатежі за газ. На початок лютого 2019 року неплатежі за газ клієнтів «Житомиргаз Збуту» сягнули 590 млн грн. Лише за два місяці цієї зими (грудень та січень) борг зріс майже на 150 млн грн.

Однією із причин стрімкого зростання неплатежів з боку населення стало посилення вимог держави для отримання субсидій. І тому загальна кількість людей, яким надавалися субсидії, значно скоротилася. Наразі дотації від держави на природний газ оформили близько 111 тис. споживачів Житомирської області. У 2017 році ця цифра становила майже 190 тис.

Найбільше боргують за газ мешканці Житомира, на другому місці - Бердичів . Загалом в області у 1960 споживачів борг перевищив 10 тис. грн. Ще 12,5 тис. клієнтів «Житомиргаз Збуту» мають борги від 5 до 10 тис. грн. Найбільше боржників у категорії від 1 до 5 тис. грн – це 104,5 тис. споживачів.

«Ми вдячні тим споживачам, які вчасно та в повному обсязі розраховуються за спожиті кубометри газу. В кого ситуація склалася по-іншому – просимо звернутися до підприємства, щоб реструктурувати борг», - говорить директор ТОВ «Житомиргаз Збут» В’ячеслав Тарасов.

Варто зазначити, що з початку 2019 року відбулися зміни щодо надання субсидій. Постановою №1176, яку Кабінет міністрів України прийняв 27 грудня 2018 року, вводиться нове поняття «монетизація субсидій». Постанова передбачає, що громадяни, які вперше звернулися за призначенням житлової субсидії з 1 січня 2019 року, отримуватимуть її у грошовій формі. Кошти монетизованої субсидії кожній сім’ї будуть надходити на спеціальний рахунок в Ощадбанку, з якого банк самостійно буде перераховувати необхідну суму надавачу комунальних послуг.

Наразі для субсидіантів, які оформили держдопомогу раніше, тобто до 1 січня поточного року, згідно з Постановою КМУ №62 від 6 лютого 2019 року, кошти на покриття субсидії видаватимуться готівкою через відділення Укрпошти та банківських установ, починаючи з березня.