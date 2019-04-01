Ціни на газ для промислових споживачів знизилися на 20%



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НАК «Нафтогаз України» опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 квітня

З 1 квітня 2019 року діють нові ціни на газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання, що купують газ на умовах оплати протягом або після періоду поставки.

Як повідомляє прес-служба «Нафтогазу», ціна газу для таких споживачів складає 6 233 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами), що на 23,6% менше березневої ціни на умовах оплати протягом або після періоду поставки.

Раніше «Нафтогаз» оприлюднив цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 квітня 2019 року для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання, що купують газ на умовах передоплати. Ціна на газ для них складає 5 990 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

«В березні компанії «Нафтогазу» скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів групи. Враховуючи це, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» також знизить ціну на квітень для своїх побутових споживачів в Кіровоградській області та інших регіонах на 2%, не встановлюючи максимально можливу торгову націнку постачальника, що дозволена законодавством. Таким чином, кінцева ціна газу для побутових споживачів ГПК «Нафтогаз України» складе 8,38 грн за куб. м замість 8,55 грн за куб. м (включно з ПДВ та витратами на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами)», - йдеться в повідомленні.