Coca-Cola почне продавати напої по-новому

Coca-Cola розіллє свій напій Adez в дві тисячі пляшок від Paboco

Компанія Coca-Cola почне продавати напої в паперовій пляшці. Тест нової упаковки почнеться цього літа.

Про це повідомляє BBC.

Прототип паперової пляшки створила датська Paper Bottle Company. Вона містить тонкий пластиковий вкладиш, але компанія прагне створити пляшку без пластику, яка стовідсотково переробляється.

Coca-Cola розіллє свій напій Adez в дві тисячі пляшок від Paboco. Спочатку вони будуть продаватися через роздрібну мережу в Угорщині.

Раніше повідомлялося, що Coca-Cola, PepsiCo і Nestlé стали світовими лідерами по забрудненню планети пластиком.

Близько 15 тисяч волонтерів знайшли і проаналізували склад викинутого пластика в 55 країнах. Сміття від продукції Coca-Cola виявили в 51 з 55 країн.

У жовтні стало відомо, що Coca-Cola вирішила закрити 200 своїх брендів, тобто майже половину від усього портфеля. Компанія відмовиться від випуску дієтичного напою на основі коли Tab, кокосової води Zico, соку Odwalla і ряду регіональних брендів.