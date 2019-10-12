Держава компенсувала аграріям 95,75 млн грн відсотків за кредитами



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Найбільше компенсації отримали сільськогосподарські виробники Київської та Вінницької областей

В межах програм державної підтримки агропромисловості з бюджетів перерахували 95,75 мільйона гривень компенсацій відсотків за кредитами аграрних компаній.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Переважну більшість коштів — 94,33 мільйона гривень — аграрії вже отримали.

Найбільше компенсації отримали сільськогосподарські виробники Київської та Вінницької областей — 8,22 мільйона гривень та 8,21 мільйона гривень відповідно.

У програмі з відшкодування відсотків за кредитами взяли участь 414 виробників. Вони сумарно залучили 4,47 мільярда гривень кредитів, відсотки за якими частково компенсувала держава.

Зазначимо, що подібну систему відшкодування відсотків за кредитами уряд планує застосовувати у майбутньому, після запуску ринку землі. Зокрема, в уряді планують виплачувати компенсації українським аграріям за купівлю земельних ділянок. Очікується, що в межах цієї програми українці зможуть взяти кредит на купівлю землі за ставками, що не перевищуватимуть рівень інфляції. На ці цілі мають витратити 4,4 мільярда гривень.

Станом на вересень 2019 року держава використала лише третину запланованих на рік дотацій аграріям.