Держстат поліпшив оцінку зростання економіки України



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Зростання ВВП першому кварталі склав 2,5%

Державна служба статистики поліпшила оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2019 року з 2,2% до 2,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними статистичного відомства, номінальний ВВП в I кварталі 2019 року склав 807,8 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну людину - 19179 грн.

Нагадаэмо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році зріс на 3,3% в порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання економіки стало максимальним за останні сім років.