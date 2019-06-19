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    Економіка та фінанси

    Держстат поліпшив оцінку зростання економіки України

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    Держстат поліпшив оцінку зростання економіки України

    Зростання ВВП першому кварталі склав 2,5%

    Державна служба статистики поліпшила оцінку зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2019 року з 2,2% до 2,5%.

    Про це повідомляє  Державна служба статистики.

    За даними статистичного відомства, номінальний ВВП в I кварталі 2019 року склав 807,8 млрд грн, а ВВП у розрахунку на одну людину - 19179 грн.

    Нагадаэмо,  реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році зріс на 3,3% в порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання економіки стало максимальним за останні сім років.

    державна служба Держстат ВВП
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