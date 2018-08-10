Держстат зафіксував в Україні дефляцію



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В річному вимірі інфляція сповільнилася на 1%

Споживчі ціни в Україні в липні знизилися на 0,7%, проте з початку року їх зростання становило 3,6%.

Про це йдеться у оприлюднених Держстатом даних.

Зазначається, що в річному вимірі інфляція сповільнилася на 1% - до 8,9% з 9,9%.

Базова інфляція в липні знизилася на 0,1% в порівнянні з червнем. З початку року зростання базового індексу споживчих цін становило 3,4%.

На споживчому ринку в липні в порівнянні з минулим місяцем ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,9%. Найбільше подешевшали овочі, фрукти і яйця - на 12,4-7,6%. У той же час цукор, хліб, рис, м'ясо птиці, макаронні вироби, риба подорожчали на 1,9-0,7%.

Ціни на алкогольні напої підвищилися на 0,8%, на тютюнові вироби - на 2,6%. Зростання комунальних тарифів становило 0,5%. Ціни на транспорт зросли на 0,7%.

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