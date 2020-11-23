ДФС маніпулює даними про сплачені податки зеленими електростанціями, – експерт

«Розвиток галузі альтернативної енергетики стимулює роботу підприємств суміжних галузей, які також сплачують податки до бюджету»

Галузь відновлювальної енергетики створила близько 8 тисяч робочих місць та сплатила минулого року 20 млрд грн податків до бюджету. Про це заявив виконавчий директор Асоціації сонячної енергетики України Артем Семенишин, коментуючи заяви ДФС про нібито неповну сплату податків компаніями «зеленої» енергетики.

«За нашими підрахунками, на початок 2020 року близько 8 тисяч місць робочих створила галузь сонячної енергетики, точніше, відновлюваної енергетики. 8 тисяч робочих місць. Ці всі підприємства, які задіяні в циклах будівництва, виробництва, проєктування сонячних електростанцій», – розповів Семенишин.

За його словами, заяви про те, що «зелена» генерація недоплачує податки, не відповідають дійсності.

«Ця галузь сплачує мільярди гривень до бюджету щороку. Якщо додати ті виплати, які у вигляді податкових відрахувань, митних платежів, які були здійснені при будівництві сонячних електростанцій, то ми отримаємо дійсно близько 20 мільярдів гривень податків, які були сплачені всією галуззю минулого року», – сказав Семенишин.

Він також звернув увагу, що розвиток галузі альтернативної енергетики стимулює роботу підприємств суміжних галузей, які також сплачують податки до бюджету.

«Галузь – це є не тільки сонячні, вітрові станції, це лише частина галузі. Є й друга частина - компанії, які виробляють обладнання, які виробляють металоконструкції, до речі, з металу, який закуповують на українських підприємствах, фотоелементи сонячні, які виробляють в Україні. Ми говоримо про трансформаторні підстанції, які випускаються в Україні з українських комплектуючих, куди задіяно до десятка суміжних підприємств. Це сотні підприємств, які сплачують податки, які дають тисячі робочих місць», – підсумував Семенишин.

Нагадаємо, в кінці жовтня Державна податкова служба почала здійснювати тиск на інвесторів у зелену енергетику, яким держава заборгувала 22,4 млрд грн, заявою про нібито ухиляння «зеленої» генерації від сплати податку на прибуток, заявив голова Української асоціації відновлюваної енергетики Олександр Козакевич.

Раніше керуючий партнер UDP Renewables Сергій Євтушенко заявив, що в галузь альтернативної енергетики в Україні було інвестовано близько 10 млрд доларів, що становить 25% загального обсягу іноземних інвестицій в країну.

Як повідомлялося, в липні профільні асоціації «зеленої» енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою прийнятого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачав зниження «зеленого» тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв стовідсоткову виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року борг (22,4 млрд грн). 40% від цієї суми «Гарпок» має погасити вже в четвертому кварталі 2020-го. Закон передбачає, що 20% виробленої «зеленої» електроенергії в Україні має оплачуватися з бюджету, а також борги можуть погашатися за рахунок кредитування НЕК «Укренерго» після надання держгарантій компанії.

17 листопада Верховна Рада ухвалила закон, яким НЕК «Укренерго» отримала державні гарантії для залучення кредитних коштів державних банків, ЄБРР та інших міжнародних фінансових організацій на пільгових умовах.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії і не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними із судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальний розмір позовних заяв досяг майже 1 млрд грн млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви раніше розкритикували Україну за фінансову кризу в «зеленій» енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.