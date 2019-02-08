Для 3,5 тисяч комерційних клієнтів «Харківгаз збут» створено новий онлайн-сервіс новини компаній



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«104 Бізнес онлайн» дозволяє комерційним споживачам отримувати рахунки за газ, акти прийому-передачі, акти звірок, переглядати історію платежів

Для клієнтів, які використовують газ для бізнес-потреб, ТОВ «Харківгаз збут» запровадив новий сервіс – особистий кабінет «104 Бізнес онлайн». Фактично це особистий кабінет для бізнес-клієнтів із можливостями електронного документообігу, який став наступним етапом впровадження сучасних сервісів для споживачів. Наразі клієнтами ТОВ «Харківгаз збут» є понад 3,5 тис. споживачів – юридичних осіб Харкова та області.

Використання системи «104 Бізнес онлайн» дозволяє комерційним споживачам отримувати рахунки за газ, акти прийому-передачі, акти звірок, переглядати історію платежів. Функції та можливості кабінету будуть поповнюватись. Аби кожен комерційний клієнт ТОВ «Харківгаз збут» оперативно отримував необхідну інформацію зі свого офісу, без відриву від діяльності.

«Ми цінуємо час наших клієнтів. Маємо позитивний досвід спілкування з мешканцями регіону за допомогою сучасних сервісів. Сподіваємось, що впровадження онлайн можливостей для бізнес-клієнтів стане початком нового рівня співпраці з комерційними споживачами», - зазначила начальник відділу супроводу клієнтів ТОВ «Харківгаз збут» Вікторія Олійник.

Для реєстрації кабінету юридичної особи на сайті 104.ua необхідно натиснути кнопку «Реєстрація», обрати кабінет «Бізнес онлайн», зазначити код ЄДРПОУ підприємства або податковий номер фізичної особи підприємця, ЕІС – код, номер телефону та електронну адресу. Після цього підтвердити адресу та отримати інструкцію з порядком дій для активації кабінету «Бізнес онлайн».

На початку роботи кабінети комерційних клієнтів будуть працювати в тестовому режимі. В разі виникнення технічних питань, споживачі ТОВ «Харківгаз збут» можуть звернутись до служби технічної підтримки biz.support@104.ua.

Понад 260 тис. мешканців регіону щоденно використовують особисті кабінети побутових споживачів для спілкування з газовою компанією.