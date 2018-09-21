Домбровський закликав не вірити політикам, які обіцятимуть знизити тарифи



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Голова парламентського комітету ПЕК заявив, що в енергетичному секторі накопичилося дуже багато проблем

Голова парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський закликав політиків утриматись від спекуляцій на тарифній темі.

Про це він наголосив на депутатських слуханнях «100 днів роботи оновленої НКРЕКП. Чи стала комісія більш професійною та незалежною».

«Ми знаходимося в рік виборів президента країни, парламентських виборів. Він дуже вже заполітизований, а буде ще заполітизованіший. І мені дуже б не хотілося, я переконаний, що така позиція і моїх колег по комітету, щоб ми робили стоп реформам в енергетичному секторі. Тому що буде багато популізму, тому що буде багато обіцянок», - сказав Домбровський.

На його думку, знайдеться багато політиків, які обіцятимуть знизити тарифи. Втім, такі гасла не відповідають реальній ситуації в енергетичній галузі.

«Тому що всі знизять тарифи, тому що буде загальне благоденствіє. Друзі, цього не буде. У нас в енергетичному секторі накопичилося, ви самі бачите по сьогоднішній дискусії, скільки багато проблем. І це проблема не одного року і не п’яти років. Це проблеми, які накопичилися за період незалежності, за період ще Радянського Союзу. Тому що все те, що ми сьогодні експлуатуємо, фактично в більшості, на 99%, було побудовано в часи Радянського Союзу. Що має відповідно ступінь фізичного і морального зносу. І тут дуже професійна позиція і регулятора, і всіх ключових гравців цього ринку дуже важлива», - підкреслив голова парламентського комітету ПЕК.

Як повідомлялося, прямою загрозою сталому економічному зростанню України назвав популістів голова стратегічної групи радників при уряді України, екс-міністр економіки і міністр фінансів у чотирьох урядах Словаччини Іван Міклош. «Дуже небезпечними для України, для успішного майбутнього України є популісти. Якщо зараз прийдуть популісти, які борються проти реформ, то не буде ні зростання, ні інвестицій, ні успіху», - заявив Міклош в інтерв’ю Радіо Свобода.

19 вересня під час прес-конференції голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко звинуватила народного депутата Сергія Лещенка в розповсюдженні неправдивої інформації про зростання цін на електроенергію з 1 жовтня. «Ці заяви, які транслюються в ЗМІ, повністю не відповідають дійсності. У нас є постанова про прогнозовану оптову ціну на електроенергію. В 4 кварталі 2018 року ціна не зміниться, як вона не змінилася в 2 і 3 кварталах цього року. Ціни для непобутових споживачів залишаються стабільними. Оптово-роздрібна ціна залишається незмінною. Рішень про підвищення ціни не планується і не планувалося. Ціни на електроенергію для побутових споживачів, тобто для населення, ми також підвищувати не плануємо», - підкреслила Кривенко.